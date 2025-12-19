Caravana de Natal da Coca-Cola: veja horários do caminhão no Grande Recife

Caminhões marcarão presença no Grande Recife a partir desta sexta-feira (19)

Caravana de Natal da Coca-Cola (Divulgação/FEMSA Brasil)

A Caravana de Natal da Coca-Cola marcará presença no Grande Recife a partir desta sexta-feira (19). Quatro caminhões iluminados farão a rota natalina, tendo o Papai Noel e a Mamãe Noel entre as atrações.

Recife, Olinda e Cabo de Santo Agostinho são as cidades que receberão a caravana.



Veja os dias e horários:



- Olinda

19/12 - A partir das 18h

Pontos de referência:

Mix Mateus - Casa Caiada / Shopping Patteo Olinda / Praça Igreja do Carmo-Biblioteca / Assaí Atacadista - Av. Gonçalves de Medeiros / Shopping Plaza / Praça Casa Forte - Av. Dezessete de Agosto / Praça Açude de Apipucos



- Cabo de Santo Agostinho

20/12 - A partir das 18h

Pontos de referência:

Parque do Paiva / Empório no Paiva / Betos Bar - Av. Bernardo Vieira de Melo / Dona Lindu - Av. Boa Viagem / Mix Mateus - Av. Arnaldo Carneiro Leão / Seu Tito Praia



- Recife

21/12 - A partir das 18h

Pontos de referência:

Marco Zero / Palácio das Princesas/ Assaí Atacadista (Imbiribeira) / Monte dos Guararapes



Todas as rotas terão acompanhamento ao vivo, que poderão ser verificadas no site Natal Coca-Cola.