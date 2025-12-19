Caravana de Natal da Coca-Cola: veja horários do caminhão no Grande Recife
Caminhões marcarão presença no Grande Recife a partir desta sexta-feira (19)
Publicado: 19/12/2025 às 16:12
Caravana de Natal da Coca-Cola (Divulgação/FEMSA Brasil)
A Caravana de Natal da Coca-Cola marcará presença no Grande Recife a partir desta sexta-feira (19). Quatro caminhões iluminados farão a rota natalina, tendo o Papai Noel e a Mamãe Noel entre as atrações.
Recife, Olinda e Cabo de Santo Agostinho são as cidades que receberão a caravana.
Veja os dias e horários:
- Olinda
19/12 - A partir das 18h
Pontos de referência:
Mix Mateus - Casa Caiada / Shopping Patteo Olinda / Praça Igreja do Carmo-Biblioteca / Assaí Atacadista - Av. Gonçalves de Medeiros / Shopping Plaza / Praça Casa Forte - Av. Dezessete de Agosto / Praça Açude de Apipucos
- Cabo de Santo Agostinho
20/12 - A partir das 18h
Pontos de referência:
Parque do Paiva / Empório no Paiva / Betos Bar - Av. Bernardo Vieira de Melo / Dona Lindu - Av. Boa Viagem / Mix Mateus - Av. Arnaldo Carneiro Leão / Seu Tito Praia
- Recife
21/12 - A partir das 18h
Pontos de referência:
Marco Zero / Palácio das Princesas/ Assaí Atacadista (Imbiribeira) / Monte dos Guararapes
Todas as rotas terão acompanhamento ao vivo, que poderão ser verificadas no site Natal Coca-Cola.