Litoral norte tem 6 das 7 praias impróprias para o banho em Pernambuco, diz CPRH

Apenas a Praia do Pina, conforme boletim da CPRH, está entre as praias do litoral impróprias para o banho

Praia do Carmo em Olinda. (Crysli Viana/DP Foto)

O litoral norte de Pernambuco concentra seis das sete praias impróprias para o banho, conforme o boletim semanal de balneabilidade da Companhia Estadual de Meio Ambiente (CPRH) publicado nesta sexta-feira (19).

A outra localidade apontada pela CPRH como inapropriada para a recreação marítima é a Praia do Pina, Zona Sul do Recife.

De Goiana, extremo do litoral norte de Pernambuco, a Olinda, na Região Metropolitana, as seis praias impróprias são: Jaguaribe e Pilar, em Itamaracá, Janga, em Paulista, Rio Doce, Carmo e Milagres, em Olinda.

Cinco praias receberam o “ok” em termos de balneabilidade pela CPRH: do Forte, Itamaracá, Mangue Seco, Igarassu, Maria Farinha e Janga (em frente à Rua Betânia), em Paulista, e Bairro Novo, em Olinda.

As 15 praias do litoral pernambucano, de Boa Viagem, a São José da Coroa, extremo sul, também foram indicadas como próprias para o banho, segundo o boletim atualizado nesta sexta.

Saiba como é feita a classificação de balneabilidade:

A amostragem é feita semanalmente, em local com 1 metro de profundidade, o mais utilizado para recreação. A coleta foi realizada no último dia 3 (segunda-feira).

Conforme a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem).

Confira a classificação das 27 praias avaliadas pela CPRH:

Imprópria



Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá



Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá



Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos n.º 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista



Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda



Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda



Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda



Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife



Própria



Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá



Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu



Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista



Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista



Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda



Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife



Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 6958 – Posto 15. Recife



Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar n.º 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes



Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo, n.º 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes



Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo n.º 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes



Praia de Barra de Jangadas, em frente ao n.º 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes



Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto. Agostinho



Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto. Agostinho



Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto. Agostinho



Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca



Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, lote 01-01. Ipojuca



Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré



Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré



Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré



Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande

