Litoral norte tem 6 das 7 praias impróprias para o banho em Pernambuco, diz CPRH
Apenas a Praia do Pina, conforme boletim da CPRH, está entre as praias do litoral impróprias para o banho
Publicado: 19/12/2025 às 10:12
Praia do Carmo em Olinda. (Crysli Viana/DP Foto)
O litoral norte de Pernambuco concentra seis das sete praias impróprias para o banho, conforme o boletim semanal de balneabilidade da Companhia Estadual de Meio Ambiente (CPRH) publicado nesta sexta-feira (19).
A outra localidade apontada pela CPRH como inapropriada para a recreação marítima é a Praia do Pina, Zona Sul do Recife.
De Goiana, extremo do litoral norte de Pernambuco, a Olinda, na Região Metropolitana, as seis praias impróprias são: Jaguaribe e Pilar, em Itamaracá, Janga, em Paulista, Rio Doce, Carmo e Milagres, em Olinda.
Cinco praias receberam o “ok” em termos de balneabilidade pela CPRH: do Forte, Itamaracá, Mangue Seco, Igarassu, Maria Farinha e Janga (em frente à Rua Betânia), em Paulista, e Bairro Novo, em Olinda.
As 15 praias do litoral pernambucano, de Boa Viagem, a São José da Coroa, extremo sul, também foram indicadas como próprias para o banho, segundo o boletim atualizado nesta sexta.
Saiba como é feita a classificação de balneabilidade:
A amostragem é feita semanalmente, em local com 1 metro de profundidade, o mais utilizado para recreação. A coleta foi realizada no último dia 3 (segunda-feira).
Conforme a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.
O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.
Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem).
Confira a classificação das 27 praias avaliadas pela CPRH:
Imprópria
Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá
Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá
Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos n.º 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista
Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda
Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda Imprópria
Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda
Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife
Própria
Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá
Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu
Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista
Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista
Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 6958 – Posto 15. Recife
Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar n.º 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo, n.º 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo n.º 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes
Praia de Barra de Jangadas, em frente ao n.º 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto. Agostinho
Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto. Agostinho
Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto. Agostinho
Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca
Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, lote 01-01. Ipojuca
Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré
Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande