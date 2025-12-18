Linha Centro do Metrô do Recife volta a operar nesta quinta (18)

O problema elétrico, ocorrido nesta quarta, entre as estações Werneck e Barro, afetou diretamente 120 mil pessoas que utilizam diariamente a Linha Centro

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

Após um curto-circuito que danificou a rede aérea, causando o fechamento de 19 estações, no final da tarde da quarta-feira (17), a Linha Centro do Metrô do Recife voltou a operar normalmente nesta quinta.

O problema elétrico, ocorrido entre as estações Werneck e Barro, afetou diretamente 120 mil pessoas que utilizam diariamente a Linha Centro.

Conforme a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), chegou a ser reaberto às 21h da própria quarta-feira, mas em via singela, situação especial quando apenas uma plataforma das estações funciona, nos dois sentidos.

