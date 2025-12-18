Ao todo estão sendo cumpridos 11 mandados de busca em apreensão em cinco cidades do estado, incluindo Recife, Olinda, Jaboatão, Vitória de Santo Antão e Aliança

Quadrilha envolvida com fraude em concurso público na mira de operação policial (Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa voltada à prática de fraude no curso de agente de endemias de Escada foi alvo de 11 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (18), durante a deflagração da Operação “Soez”, da Polícia Civil de Pernambuco.

De acordo com a corporação, as ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 2ª Comarca de Escada e estão sendo cumpridas em cinco municípios pernambucanos: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão e Aliança.

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em maio de 2023. Na ação desta quinta-feira, foram empregados 75 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A operação contou ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

