Quadrilha envolvida com fraude em concurso público na mira de operação policial
Ao todo estão sendo cumpridos 11 mandados de busca em apreensão em cinco cidades do estado, incluindo Recife, Olinda, Jaboatão, Vitória de Santo Antão e Aliança
Publicado: 18/12/2025 às 08:06
Quadrilha envolvida com fraude em concurso público na mira de operação policial (Ascom/PCPE)
Uma organização criminosa voltada à prática de fraude no curso de agente de endemias de Escada foi alvo de 11 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (18), durante a deflagração da Operação “Soez”, da Polícia Civil de Pernambuco.
De acordo com a corporação, as ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 2ª Comarca de Escada e estão sendo cumpridas em cinco municípios pernambucanos: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão e Aliança.
Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em maio de 2023. Na ação desta quinta-feira, foram empregados 75 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.
A operação contou ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).