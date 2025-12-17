Cinpop recebe mutirão com serviços voltados à população em situação de rua

3º Mutirão PopRuaJud Pernambuco - Recife (Foto: Douglas Fagner/PCR)

O Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (Cinpop), no Recife, recebeu nesta quarta-feira (17) o 3º Mutirão PopRuaJud Pernambuco - Recife. A ação reuniu órgãos do sistema de justiça, instituições públicas e entidades da sociedade civil para a oferta de serviços voltados à população em situação de rua.

O mutirão concentra atendimentos nas áreas de cidadania, justiça, saúde e assistência social em um único espaço. Entre os órgãos participantes estão o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6) e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), além de órgãos federais, estaduais e municipais.

Durante a ação, o TRE-PE realizou serviços como emissão do primeiro título de eleitor, regularização da situação eleitoral, atualização cadastral, coleta biométrica e atendimento da Ouvidoria Eleitoral.

Também estão disponíveis emissão de CPF, Carteira de Identidade Nacional (RG), segundas vias de certidões, orientações previdenciárias, assistência jurídica gratuita, cadastro e atualização no CadÚnico, além de atendimentos de saúde, testagens, acompanhamento psicológico e ações relacionadas à política sobre drogas.

O Cinpop também disponibilizou serviços básicos como banho, lavagem de roupas e corte de cabelo, que integram a rotina de atendimento do equipamento durante o mutirão.

O Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua foi inaugurado em 6 de outubro e funciona na Rua Coelho Leite, nº 677, no bairro de Santo Amaro. O espaço opera de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, com capacidade de atendimento de aproximadamente 150 pessoas por dia. O investimento para implantação do equipamento foi de R$ 1,1 milhão.

O Cinpop reúne, em um único local, serviços de assistência social, saúde, atendimento jurídico e ações de inclusão produtiva. O espaço conta com guarda-volumes, lavanderia, refeitório, salas de atendimento, áreas de descanso, espaços para oficinas e cursos de qualificação, além de serviços voltados à higiene e organização pessoal.