Esquema de estelionato e lavagem de dinheiro em Pernambuco e na Paraíba é alvo de operação policial

Ação foi deflagrada nesta quarta (17). Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão domiciliar contra um esquema de lavagem de dinheiro e estelionato com atuação em Pernambuco e na Paraíba

Ação foi deflagrada nesta quarta (17) (Foto: Divulgação/PCPE)

Um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro com atuação em Pernambuco e na Paraíba é alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) com a Polícia Civil da Paraíba (PCPB), nesta quarta (17). Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão domiciliar no Recife, no Cabo de Santo Agostinho e em Ipojuca, no Grande Recife; além de Caruaru, no Agreste, Itambé, na Mata Norte, e Pedras de Fogo, na Paraíba.

De acordo com a PCPE, a investigação foi iniciada em julho de 2023, para identificar e desarticular a associação criminosa. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL e da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA.

Na execução da operação, denominada “Mar de Ilusões”, estão sendo empregados 30 Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães.