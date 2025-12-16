Começam nesta quarta (17) as inscrições para as quase 9 mil vagas dos cursos técnicos gratuito do Estado

O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, composta por 20 questões de língua portuguesa e matemática

Escola Técnica Estadual José Nivaldo Pereira Ramos foi oficialmente inaugurada em 2015, e Ewerton Lira faz parte da primeira turma formada no espaço. Foto: Alyne Pinheiro/Divulgação ()

A Secretaria de Educação do Estado (SEE) abre, nesta quarta-feira (17), as inscrições para cursos técnicos gratuitos presenciais nas Escolas Técnicas Estaduais.

Ao todo, serão ofertadas 8.910 vagas, distribuídas em 37 cursos em municípios do Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, pelo site da secretaria, até o dia 29 de dezembro.

Poderão participar do processo seletivo para os cursos técnicos com encontros presenciais no turno da noite os candidatos que já concluíram o ensino médio. A duração do curso varia entre um ano e meio e dois anos.

As vagas estão distribuídas em diversos eixos formativos, com destaque para as áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Multimídia, Enfermagem, Farmácia, Análises Clínicas, Saúde Bucal, Nutrição e Dietética, Administração, Logística, Marketing, Indústria, Comunicação, Turismo, Agropecuária e Serviços.

O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, composta por 20 questões de língua portuguesa e matemática. As provas serão aplicadas de forma presencial, em formato eletrônico, nas próprias Escolas Técnicas Estaduais, no período de 06 a 15 de janeiro.

O resultado geral está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro. As aulas terão início em 03 de fevereiro.

Para outras informações, os candidatos devem enviar um e-mail para [email protected] ou entrar em contato diretamente com as escolas.

