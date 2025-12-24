° / °
Vida Urbana
DP SOCIAL

Quase um século de acolhimento a pessoas com deficiência visual no Recife

Fundada em 1928, a Associação Beneficente dos Cegos do Recife (Assobecer), localizada na Estrada dos Remédios, Zona Oeste do Recife, acolhe pessoas com deficiência visual e promove capacitações visando o mercado de trabalho

Bartô Leonel

Publicado: 24/12/2025 às 06:26

Seguir no Google News Seguir

Associação, que existe há 97 anos, precisa de doações para manter atividades/DIVULGAÇÃO

Associação, que existe há 97 anos, precisa de doações para manter atividades (DIVULGAÇÃO)

É com a ideia de acolher e estimular ainda mais a independência em pessoas com deficiência visual, que a Associação Beneficente dos Cegos do Recife (Assobecer) resiste ao tempo e promove, há 97 anos, o desenvolvimento de 150 beneficiários, atendidos de forma direta ou indireta pela associação.

Fundada em 1928 por Manoel Vitoriano da Silva, que doou a casa onde funciona até hoje a sede da associação, a Assobecer oferece hospedagem permanente para 13 homens, entre 18 e 60 anos, com deficiência visual de cidades do Grande Recife, do interior de Pernambuco e de outros estados do Nordeste.

Além das hospedagens, que oferecem serviços de lavanderia, alimentação e apoio à inserção no mercado de trabalho, também são promovidas aulas de música, rodas de conversa, palestras, visitas guiadas a museus, teatros e sessões de cinema, entre outras atividades socioculturais que se estendem para outras pessoas atendidas na “modalidade circulante” pela associação.

“O intuito da associação é desenvolver e dar oportunidade às pessoas que querem vencer na vida, principalmente aquelas que vêm do interior e não têm oportunidades que são promovidas aqui, na capital. Além disso, promovemos atividades culturais e até esportivas, como o goalball, onde temos uma parceria com o Instituto dos Cegos”, explicou o presidente da Assobecer, Roberto Dias, acolhido pela associação em 2011.

A lógica de desenvolvimento pessoal e profissional de seus beneficiários vai além. A associação tenta romper com alguns pensamentos preconceituosos e dificuldades que persistem na sociedade.

“Mesmo com o passar do tempo, ainda passamos por muita dificuldade, principalmente com a questão da acessibilidade nas calçadas e inserção no mercado de trabalho, pois as empresas até hoje não querem se adequar para receber pessoas com deficiência. Então, a Assobecer vem como uma forma de apoio e estímulo para essas pessoas, mesmo diante de todas essas dificuldades”, destacou Roberto Dias.

Dificuldades

As dificuldades não persistem apenas na vida das pessoas atendidas pela Assobecer. A própria associação enfrenta dificuldades para se manter ativa durante muito tempo.

Na década de 80 e 90, a então Sociedade Beneficente de Cegos do Recife se mantinha com uma produção artesanal de vassouras, que segundo Roberto Dias, eram vendidas em grandes redes de supermercados na época.

Porém, com o passar do tempo, a procura pelo material foi diminuindo, fazendo com que a produção artesanal fosse encerrada em 2012.

Atualmente, a associação sobrevive apenas por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas, convertidas em alimentos e atividades promovidas para as assistidas e residentes.

“A gente passou por um momento de dificuldade muito grande na pandemia, mas conseguimos manter a casa até hoje. Para você ter uma noção, nosso dormitório tem capacidade para 20 pessoas, mas devido às dificuldades, a direção trabalha com o limite de 13 vagas”, ressaltou Roberto Dias.

A questão financeira impede que as atividades sejam ampliadas e atendam pessoas com doenças como diabete, hipertensão. A falta de recurso também impede o atendimento fixo de mulheres com deficiência visual, já que não existe dormitório feminino.

Apesar disso, mesmo com essas dificuldades, a associação segue promovendo o seu trabalho de acolhimento e capacitação a pessoas cegas e com baixa visão, tendo de mudar a realidade e dar mais oportunidades para essas pessoas.

Doação

Quem quiser contribuir com a Assobecer pode entrar em contato pelo perfil Instagram @assobecer. A associação também aceita doações presenciais. A sede da Assobecer fica na Estrada dos Remédios, n.º 1558, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

acessibilidade
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP