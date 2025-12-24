Quase um século de acolhimento a pessoas com deficiência visual no Recife

Fundada em 1928, a Associação Beneficente dos Cegos do Recife (Assobecer), localizada na Estrada dos Remédios, Zona Oeste do Recife, acolhe pessoas com deficiência visual e promove capacitações visando o mercado de trabalho

Associação, que existe há 97 anos, precisa de doações para manter atividades (DIVULGAÇÃO)

É com a ideia de acolher e estimular ainda mais a independência em pessoas com deficiência visual, que a Associação Beneficente dos Cegos do Recife (Assobecer) resiste ao tempo e promove, há 97 anos, o desenvolvimento de 150 beneficiários, atendidos de forma direta ou indireta pela associação.

Fundada em 1928 por Manoel Vitoriano da Silva, que doou a casa onde funciona até hoje a sede da associação, a Assobecer oferece hospedagem permanente para 13 homens, entre 18 e 60 anos, com deficiência visual de cidades do Grande Recife, do interior de Pernambuco e de outros estados do Nordeste.

Além das hospedagens, que oferecem serviços de lavanderia, alimentação e apoio à inserção no mercado de trabalho, também são promovidas aulas de música, rodas de conversa, palestras, visitas guiadas a museus, teatros e sessões de cinema, entre outras atividades socioculturais que se estendem para outras pessoas atendidas na “modalidade circulante” pela associação.

“O intuito da associação é desenvolver e dar oportunidade às pessoas que querem vencer na vida, principalmente aquelas que vêm do interior e não têm oportunidades que são promovidas aqui, na capital. Além disso, promovemos atividades culturais e até esportivas, como o goalball, onde temos uma parceria com o Instituto dos Cegos”, explicou o presidente da Assobecer, Roberto Dias, acolhido pela associação em 2011.

A lógica de desenvolvimento pessoal e profissional de seus beneficiários vai além. A associação tenta romper com alguns pensamentos preconceituosos e dificuldades que persistem na sociedade.

“Mesmo com o passar do tempo, ainda passamos por muita dificuldade, principalmente com a questão da acessibilidade nas calçadas e inserção no mercado de trabalho, pois as empresas até hoje não querem se adequar para receber pessoas com deficiência. Então, a Assobecer vem como uma forma de apoio e estímulo para essas pessoas, mesmo diante de todas essas dificuldades”, destacou Roberto Dias.

Dificuldades

As dificuldades não persistem apenas na vida das pessoas atendidas pela Assobecer. A própria associação enfrenta dificuldades para se manter ativa durante muito tempo.

Na década de 80 e 90, a então Sociedade Beneficente de Cegos do Recife se mantinha com uma produção artesanal de vassouras, que segundo Roberto Dias, eram vendidas em grandes redes de supermercados na época.

Porém, com o passar do tempo, a procura pelo material foi diminuindo, fazendo com que a produção artesanal fosse encerrada em 2012.

Atualmente, a associação sobrevive apenas por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas, convertidas em alimentos e atividades promovidas para as assistidas e residentes.

“A gente passou por um momento de dificuldade muito grande na pandemia, mas conseguimos manter a casa até hoje. Para você ter uma noção, nosso dormitório tem capacidade para 20 pessoas, mas devido às dificuldades, a direção trabalha com o limite de 13 vagas”, ressaltou Roberto Dias.

A questão financeira impede que as atividades sejam ampliadas e atendam pessoas com doenças como diabete, hipertensão. A falta de recurso também impede o atendimento fixo de mulheres com deficiência visual, já que não existe dormitório feminino.

Apesar disso, mesmo com essas dificuldades, a associação segue promovendo o seu trabalho de acolhimento e capacitação a pessoas cegas e com baixa visão, tendo de mudar a realidade e dar mais oportunidades para essas pessoas.

Doação

Quem quiser contribuir com a Assobecer pode entrar em contato pelo perfil Instagram @assobecer. A associação também aceita doações presenciais. A sede da Assobecer fica na Estrada dos Remédios, n.º 1558, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

