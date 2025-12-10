Arena de Pernambuco realiza ação com serviços para pessoas com deficiência no sábado (13)

A ação integra o programa Pernambuco Acessível (Foto: Marcelo Vidal/Arquivo SDSCJ)

A Arena de Pernambuco recebe, no sábado (13), uma ação social voltada para pessoas com deficiência, com oferta de serviços de saúde, cidadania e atividades recreativas. O evento acontece das 8h às 14h, com serviços públicos, e segue até as 17h com atividades de lazer.

A iniciativa é promovida pela gestão estadual. O programa PE Conduz participará do evento levando usuários e acompanhantes em 20 vans acessíveis. O transporte atenderá beneficiários dos polos de Caruaru, Região Metropolitana do Recife, Vitória de Santo Antão, Timbaúba e, pela primeira vez, Limoeiro.

Entre os serviços disponíveis estão solicitação da CIPTEA (Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), solicitação do PE Livre Acesso Intermunicipal, entrega de documentos de edições anteriores e atendimentos clínicos com equipes de terapia ocupacional, nutrição e profissionais de saúde. Haverá também a presença da Carreta da Mulher, com serviços de prevenção à saúde, e da Carreta Odonto de Moreno, voltada para atendimentos odontológicos.

Segundo a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo, o evento concentra atendimentos e emissão de documentos que costumam ser de difícil acesso para parte da população.

Documentos necessários

1. PE Livre Acesso Intermunicipal

Garante gratuidade no transporte intermunicipal para pessoas com deficiência fora da RMR.

Documentos exigidos:



Laudo médico padrão (SUS ou particular com dupla assinatura)



RG e CPF



Foto 3x4



Comprovante de residência (últimos 6 meses)



Para crianças: RG e CPF do responsável e certidão de nascimento

Para deficiência auditiva: audiometria



Para deficiência visual: acuidade visual e campimetria



Prazo de emissão: até 90 dias

2. CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com TEA – validade de 5 anos)

Documentos exigidos:

