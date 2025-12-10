Transformação com o poder da educação e da cultura

(Divulgação)

“Transformação das crianças e adolescentes, gerando oportunidade através da educação e da cultura”. É assim que o trabalho do Projeto Ser Criança, é descrito por Lázaro Santana, de 33 anos, presidente e fundador da ONG que atende há 11 anos o bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, e localidades próximas, como Campina do Barreto e Arruda.

Nos últimos oito anos, mais de 250 famílias foram beneficiadas pelas atividades da organização, que nasceu de um projeto de educação bíblica em uma igreja da localidade.

“Nós auxiliávamos na igreja no departamento infantil de uma igreja, em 2014. Essa igreja não conseguiu sustentar e ela ia terminar os trabalhos. Então, uma pessoa da igreja cedeu a casa dela para a gente dar continuidade ao trabalho de escola bíblica com as crianças. Foram passando os anos e a gente foi percebendo as questões que envolviam ali aquelas crianças, não só em relação ao ensino bíblico, mas ao analfabetismo, exposição à adultização, falta de acesso à cultura. O projeto foi evoluindo e essas atividades começaram a ser somadas”, relembra Lázaro.

Família

Além de ser um ponto de apoio às crianças da região, adolescentes, jovens adultos e famílias também são envolvidas no projeto.

“Teve mini curso de empreendedorismo, para as mães, justamente para gerar essa fonte de renda para as mães. Além de curso de barbeiro profissional, teve curso de design de unha. Podemos contemplar uma jovem do projeto com o curso de design de unha e outra mãe do projeto com o curso de barbeiro profissional. Nós fomos identificando essas lacunas e fomos agindo”, complementa.

Hoje, 28 famílias são contempladas no Projeto, que alcança cerca de 53 pessoas. “O maior impacto que a gente promoveu foi gerar a conexão entre esses moradores, através do trabalho com as crianças. Também fazemos todo esse trabalho com a família. Tudo isso gera um impacto muito positivo na comunidade”, comenta Lázaro.

Motivação

O presidente e também diretor destaca a importância de manter crianças e adolescentes ocupados com atividades extracurriculares que agregam valores educacionais e sociais. Para ele, esse é a principal motivação do Projeto.

“Hoje, nem todas as crianças e nem todos os adolescentes estão presentes de forma integral na escola. Então, muitas vezes a criança vai para a escola pela manhã, e ainda de manhã já está livre, e o restante desse dia essa criança vai fazer o quê? E daí é muito fácil, a depender da localidade, e como trabalhamos com crianças e adolescentes em situação de área periférica, é muito fácil ser captado pelo tráfico, envolvimento com coisas ilícitas. Esse é o maior motivador para a gente colocar mão na massa, arregaçar as mangas e dizer: ‘A gente tem uma responsabilidade com isso, é dá a nossa parcela de contribuição’”.

Para o futuro, a expectativa é de ampliar as atividades e conseguir alcançar mais crianças e famílias.

“As expectativas estão altíssimas. Estamos numa fase de arrumação da casa. E providenciar todas as documentações necessárias para em 2026 poder mobilizar mais recursos através de editais de fomento. Para cumprir o nosso objetivo de fazer com que as atividades aconteçam no contraturno escolar: se criança estuda de manhã, ela vai para o projeto à tarde, quem estuda à tarde pode vir ao projeto pela manhã. Justamente para gerar essa ausência de tempo vago que poderia estar sendo investido em cultura, em educação, em um impacto positivo para as crianças”, conta.

