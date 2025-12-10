De kit de tratamento capilar a bicicleta: Campanha Papai Noel dos Correios entrega presentes em Olinda

Estudantes que escreveram cartas para a Campanha Papai Noel dos Correios receberam seus presentes nesta quarta (10), no auditório da Prefeitura de Olinda

Presentes da Campanha Papai Noel dos Correios foram entregues nesta quarta em Olinda (RAFAEL VIEIRA/DP)

"Eu estou muito feliz por ganhar o que descrevi", relatou Agatha Rosa, 12 anos, moradora do Varadouro, em Olinda, uma das primeiras estudantes a receber o presente pedido na Campanha Papai Noel dos Correios: um kit de tratamento capilar, que incluiu um pote de creme, tônico e uma gelatina.

“Quando a diretora explicou o que ia acontecer, fiquei pensando se ia ganhar ou não. A expectativa começou na sala de aula”, lembrou Agatha, que não titubeou na escolha do presente pedido na carta escrita por ela para Papai e Mamãe Noel dos Correios e entregue no auditório da Prefeitura de Olinda, nesta quarta (10), e reuniu alunos da Escola Municipal Rotary.

As cartinhas atendidas foram apadrinhadas por pessoas que adotaram os pedidos nas agências dos Correios e pelo sistema online. Em todo o estado, aproximadamente 8 mil cartas foram registradas, e mais de mil ainda aguardam adoção.

Durante o evento, Agatha acompanhou a chamada dos nomes até ouvir o seu. Ela relatou que, antes de ser anunciada, repetia mentalmente “e o meu?”. Ao receber a caixa, confirmou que o pedido havia sido atendido.

"Olha aqui, tá muito pesado. Eu estou muito feliz por ganhar o que descrevi. Nem esperava que fosse ganhar, porque foi chamando os nomes, e eu fiquei, meu Deus, e o meu?".

Além dela, outras crianças do 5º ano também foram contempladas.

Helton Henrique, 11 anos, morador da comunidade do V8, foi presenteado com a bicicleta que havia pedido e contou ter recebido ajuda da mãe para escrever a carta. Ele não acreditava que fosse atendido por se tratar de um presente mais caro e ficou bastante muito feliz por ganhar a bike que tanto desejava.

Cristian Miguel, também de 11 anos, pediu um par de patins. Ele disse que soube da campanha quando a diretora explicou a atividade em sala e relatou que a expectativa era grande desde que concluiu sua carta.

No auditório, a Mamãe Noel reforçou a importância do processo. “O papel traz a mensagem, mas também o despertar da escrita e da leitura, que começa na escola. Quando recebemos essas cartas, corremos atrás porque a felicidade deles também é a nossa.”

Já o Papai Noel falou sobre o papel dos padrinhos. “É um momento em que realizamos o sonho dessas crianças. Elas escrevem cartinhas simples, os padrinhos adotam, e nós somos apenas os mensageiros desse gesto”, afirmou.

A campanha completa, em 2025, 36 anos. O superintendente estadual dos Correios, Ricardo Santos, afirmou que o apadrinhamento segue até o dia 19 de dezembro e pode ser feito pelo blog Campanha Papai Noel dos Correios ou nas agências.

O secretário de Educação de Olinda, Odin Neves, destacou que a cidade abriu a edição estadual e participou com cerca de 70 estudantes. A prefeita Mirella Almeida afirmou que quatro escolas foram incluídas nesta etapa e o município pretende ampliar a parceria nos próximos anos.