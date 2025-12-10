De kit de tratamento capilar a bicicleta: Campanha Papai Noel dos Correios entrega presentes em Olinda
Estudantes que escreveram cartas para a Campanha Papai Noel dos Correios receberam seus presentes nesta quarta (10), no auditório da Prefeitura de Olinda
Publicado: 10/12/2025 às 14:42
Presentes da Campanha Papai Noel dos Correios foram entregues nesta quarta em Olinda (RAFAEL VIEIRA/DP)
"Eu estou muito feliz por ganhar o que descrevi", relatou Agatha Rosa, 12 anos, moradora do Varadouro, em Olinda, uma das primeiras estudantes a receber o presente pedido na Campanha Papai Noel dos Correios: um kit de tratamento capilar, que incluiu um pote de creme, tônico e uma gelatina.
“Quando a diretora explicou o que ia acontecer, fiquei pensando se ia ganhar ou não. A expectativa começou na sala de aula”, lembrou Agatha, que não titubeou na escolha do presente pedido na carta escrita por ela para Papai e Mamãe Noel dos Correios e entregue no auditório da Prefeitura de Olinda, nesta quarta (10), e reuniu alunos da Escola Municipal Rotary.
As cartinhas atendidas foram apadrinhadas por pessoas que adotaram os pedidos nas agências dos Correios e pelo sistema online. Em todo o estado, aproximadamente 8 mil cartas foram registradas, e mais de mil ainda aguardam adoção.
Durante o evento, Agatha acompanhou a chamada dos nomes até ouvir o seu. Ela relatou que, antes de ser anunciada, repetia mentalmente “e o meu?”. Ao receber a caixa, confirmou que o pedido havia sido atendido.
"Olha aqui, tá muito pesado. Eu estou muito feliz por ganhar o que descrevi. Nem esperava que fosse ganhar, porque foi chamando os nomes, e eu fiquei, meu Deus, e o meu?".
Além dela, outras crianças do 5º ano também foram contempladas.
Helton Henrique, 11 anos, morador da comunidade do V8, foi presenteado com a bicicleta que havia pedido e contou ter recebido ajuda da mãe para escrever a carta. Ele não acreditava que fosse atendido por se tratar de um presente mais caro e ficou bastante muito feliz por ganhar a bike que tanto desejava.
Cristian Miguel, também de 11 anos, pediu um par de patins. Ele disse que soube da campanha quando a diretora explicou a atividade em sala e relatou que a expectativa era grande desde que concluiu sua carta.
No auditório, a Mamãe Noel reforçou a importância do processo. “O papel traz a mensagem, mas também o despertar da escrita e da leitura, que começa na escola. Quando recebemos essas cartas, corremos atrás porque a felicidade deles também é a nossa.”
Já o Papai Noel falou sobre o papel dos padrinhos. “É um momento em que realizamos o sonho dessas crianças. Elas escrevem cartinhas simples, os padrinhos adotam, e nós somos apenas os mensageiros desse gesto”, afirmou.
A campanha completa, em 2025, 36 anos. O superintendente estadual dos Correios, Ricardo Santos, afirmou que o apadrinhamento segue até o dia 19 de dezembro e pode ser feito pelo blog Campanha Papai Noel dos Correios ou nas agências.
O secretário de Educação de Olinda, Odin Neves, destacou que a cidade abriu a edição estadual e participou com cerca de 70 estudantes. A prefeita Mirella Almeida afirmou que quatro escolas foram incluídas nesta etapa e o município pretende ampliar a parceria nos próximos anos.