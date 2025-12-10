Criança com traumatismo craniano resgatada no Cabo de helicóptero para o HR visita hangar da PRF

Operação aeromédica com o helicóptero da PRF possibilitou o pronto-atendimento da criança de cinco anos, que se recuperou e fez uma visita de agradecimento nesta quarta (10)

Menino de cinco anos fez visita de agradecimento no hangar da PRF nesta quarta (DIVULGAÇÃO/PRF)

Na última terça-feira (2), um menino de cinco anos sofreu traumatismo cranioencefálico na sua residência, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, e precisou ser removido de helicóptero para atendimento no Hospital da Restauração, no Recife, onde foi atendido.

Recuperado do trauma, o garoto e sua mãe estiveram, na manhã desta quarta-feira (10), no hangar do Núcleo de Operações Aéreas em Pernambuco, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela operação aeromédica, em conjunto com a equipe do Samu Recife, para uma visita de agradecimento.

Durante a visita, a criança conheceu a equipe responsável pelo resgate e as instalações do hangar. A equipe presenteou a criança com lembranças simbólicas, entre elas um helicóptero de brinquedo, representando a importância da aeronave no sucesso da missão.