Neoenergia abre inscrições para cursos gratuitos de eletricista na Região Metropolitana, Agreste e Sertão

A Neoenergia Pernambuco, em parceria com o Senai, abriu inscrições para novas turmas da Escola de Eletricistas, um programa gratuito de formação profissional para capacitação para o setor elétrico.

No total serão cinco novas turmas mistas nas cidades de Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Araripina e Arcoverde. As turmas terão 27 vagas, cada. As inscrições seguem até o dia 23 de dezembro, exclusivamente pelo site da Neoenergia.

Realizado em parceria com o Senai, o curso oferece formação técnica completa para quem deseja ingressar no setor elétrico. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo e carteira de habilitação nas categorias B, C ou D. Ao todo, são 540 horas de capacitação, sendo 164 horas online e o restante presencial, com atividades práticas conduzidas por especialistas.

As turmas funcionam em dois formatos: diurnas, com duração de três meses, com benefício dos auxílios transporte e refeição, e noturnas, com duração de seis meses e auxílio-transporte.

Nas cidades de Araripina e Arcoverde, as aulas práticas acontecem no período noturno. Em Caruaru, no Cabo de Santo Agostinho e em Paulista, as turmas serão diurnas.

Segundo a Neoenergia, desde sua implantação em Pernambuco, a Escola de Eletricistas já formou 1.990 profissionais, entre eles 326 mulheres. Desses, 1.660 formados foram contratados pela própria companhia, sendo 253 mulheres, número que reforça o avanço da representatividade feminina no setor.