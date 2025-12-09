Jovens ficam feridos em ataque a tiros na saída de jogo de futebol no Recife

Caso foi registrado pela polícia como dupla tentativa de homicídio, na Iputinga, na Zona Norte do Recife, na segunda (8)

O suspeito estava detido na DHPP, no Recife (Foto: Arquivo/DP Foto)

Dois jovens foram baleados, na segunda (8), no meio da rua, quando saíam de uma partida de futebol, na Iputinga, na Zona oeste do Recife.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital como “dupla tentativa de homicídio”.

As vítimas têm 18 e 19 anos. Os nomes não foram divulgados. Informações extraoficiais dão conta de que um deles é estudante de educação física e o outro, padeiro.

Os dois homens foram levados para unidades de saúde da cidade: um para o Hospital da restauração (HR), no Derby, na área central, o outro para o Hospital Getúlio Vargas (HGV), na Zona oeste.

Os rapazes apresentavam perfurações de arma de fogo.

“As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, disse a Polícia Civil, Por meio de nota divulgada nesta terça (9).

O que aconteceu

Segundo informações extraoficiais os rapazes saíram da “pelada” com os amigos e pararam para tomar refrigerante em uma barraca, nas proximidades do campo de futebol.

Dois homens teriam chegando atirando, sem falar nada. Há informações de que, ao menos, oito disparos, foram ouvidos.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

