Seleção com 500 vagas para jovens no Grande Recife é aberta em programa para prevenir violência

Pronasci, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, oferece oficinas, formação profissional, acompanhamento multiprofissional e auxílio permanência de R$ 500 para jovens de 15 a 24 anos no Recife e no Cabo de Santo Agostinho

CRAS são pontos de inscrições para o programa (Redes Sociais )

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE (Fade) abrem, na terça-feira (9), as inscrições para a seleção simplificada do Pronasci Juventude em Pernambuco,

A iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltada à prevenção da violência e ao fortalecimento dos projetos de vida de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade sociorracial.

Ao todo, serão selecionados 500 adolescentes e jovens, entre 15 e 24 anos, que moram no Cordeiro, Ibura e Joana Bezerra, no Recife, e de Gaibu e Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho.

As pessoas selecionadas receberão auxílio permanência mensal de R$ 500, por até 12 meses, condicionado à frequência e participação nas atividades.

A inscrição é aberta às pessoas que vivem nos cinco territórios e fazem parte do público prioritário do projeto.

São jovens e adolescentes que vivenciam situações como evasão escolar, uso de álcool e outras drogas, violência doméstica ou sexual, moradia precária, cumprimento de medidas socioeducativas, trajetória escolar fragmentada, condição de pessoa com deficiência, bem como de vitimização por crimes violentos.



O projeto oferecerá acompanhamento multiprofissional.

São equipes formadas por profissionais de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Direito, Redução de Danos e Articuladores Territoriais. Há, ainda, oficinas de arte, cultura, esporte e lazer, atividades voltadas à comunidade e formação profissionalizante.

Todas as ações são gratuitas. É exigida disponibilidade para atividades presenciais três vezes por semana (12 horas semanais).



Como se inscrever

As inscrições vão até 23 de dezembro de 2025, exclusivamente online, disponível no edital, que será lançado no site da FADE - https://fade.org.br/ - e do IFPE - https://portal.ifpe.edu.br/ , nesta terça (9).

Para jovens sem acesso à internet, serão disponibilizados pontos de apoio com computadores durante todo o período de inscrição, de segunda a sexta-feira.

A seleção prevê entrevista presencial, que será realizada no período de 05 a 30 de janeiro de 2026, conduzida pelas equipes multiprofissionais. Nesse momento, serão avaliados interesse, motivação, disponibilidade, condições socioeconômicas e situação de vulnerabilidade sociorracial agravada.

O resultado preliminar será divulgado em 10 de fevereiro de 2026, com prazo para recursos entre 11 e 13 de fevereiro. O resultado final sairá em 23 de fevereiro, e a matrícula ocorrerá de 24/02 a 06/03/2026. As atividades estão previstas para começarem em 16 de março de 2026.

O programa

O PRONASCI Juventude é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD/MJSP), no âmbito do PRONASCI II. O programa tem como objetivo prevenir violências e a criminalidade associada aos mercados ilegais de drogas, fortalecendo a proteção social e comunitária.

Suas ações são voltadas para a construção de projetos de vida de adolescentes e jovens beneficiários, buscando mitigar os fatores sistêmicos que tornam as juventudes mais vulneráveis nas comunidades afetadas pela presença do crime organizado.

Em Pernambuco, o projeto é executado pelo Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), com meta de atender 500 jovens por meio de atividades que combinam proteção social, elevação da escolaridade, formação profissional e fortalecimento dos vínculos comunitários, alinhadas aos princípios do desenvolvimento humano sustentável.

Pontos Presenciais de Inscrição – (segunda a sexta-feira)

Cabo de Santo Agostinho

Gaibu – Escola Professora Maria Thamar Leite da Fonseca

09h às 12h e 14h às 17h – PE-028, Km 8/8

Ponte dos Carvalhos – Centro Cultural Mestre Dié

09h às 12h e 14h às 17h – Rua Luís Pereira da Paz

Recife

Cordeiro – CREAS Cordeiro

9h às 17h – Rua Odete Monteiro, s/n

Joana Bezerra – CRAS Joana Bezerra / Coque

8h às 17h – Rua Lourenço de Sá, 140

Ibura – CRAS Ibura de Baixo

7h às 17h – Avenida Dois Rios, 521

