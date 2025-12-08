Mulher de 19 anos e rapaz de 20 são mortos em ataque a tiros na Torre, no Recife

Segundo informações, um verdadeiro alvo dos crimi8nioso teria conseguido escapar do ataque a tiros, no fim de semana, na Zona Oeste do Recife

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Dois jovens foram assassinados em um ataque a tiros, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, no domingo (7).

As vítimas foram identificadas como Emilly Mirella Revoredo Sales, 19 anos, e Guilherme Luiz da Silva Araújo, de 20.

Por meio de nota divulgada nesta segunda (8), a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o duplo homicídio com uma Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital.

"As vítimas, uma mulher de 19 anos e um homem de 20 anos, foram encontradas sem vida, com perfurações de arma de fogo. As diligências seguem até o esclarecimento do caso", disse o comunicado.



O que aconteceu

O crime aconteceu por volta das 14h30, na Rua Cantora Clara Nunes. Segundo a polícia, Emilly foi executada a tiros no local. Familiares relataram que ela estava se relacionando com um rapaz envolvido com drogas.

Esse homem, que não teve o nome divulgado, seria o verdadeiro alvo dos atiradores, mas conseguiu fugir antes de ser atingido.

Ainda de acordo com testemunhas, homens que estavam em um carro branco desceram do veículo e abriram fogo.

Durante a ação, Guilherme, que estava por perto, acabou atingido pelos disparos. Ele foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, na mesma região da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A cena do crime foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do Instituto de Criminalística (IC).

