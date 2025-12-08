Atacado por abelhas, homem corre, cai de ponte e é resgatado de helicóptero no Grande Recife
Segundo PRF a PRF a, a vítima estaria assistindo a um jogo de futebol, quando teria sido atacada por abelhas, desequilibrou-se e caiu, em São Lourenço da Mata
Publicado: 08/12/2025 às 07:19
Helicóptero levou homem ferido ao Hospital da Restauração (HR), no Recife (PRF)
Um homem de 45 anos que ficou ferido após cair de uma ponte foi socorrido de helicóptero, na manhã de domingo (7), em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.
O resgate foi realizado em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Samu Metropolitano Recife. Tudo aconteceu após um ataque de abelhas.
Por volta das 11h30, a Central de Regulação do Samu acionou a equipe médica para fazer o resgate de um homem que havia caído de uma ponte com seis metros de altura.
De acordo com informações repassadas para a equipe no local, a vítima foi atacada por abelhas e caiu ao se desequilibrar.
Ao chegar no local, a equipe verificou que o homem apresentava fratura no braço e dores no tórax e no abdômen.
Ele foi estabilizado para embarcar na aeronave e em sete minutos chegou ao campo do quartel do Derby, na área central do Recife. Em seguida, foi conduzido de ambulância para receber atendimento especializado no Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da capital pernambucana.