Marinheiro grego é resgatado em navio, perto da costa do Recife, e levado de helicóptero para hospital

Navio MInerva Epilda foi onde aconteceu resgate (Reprodução: Redes Sociais)

Um marinheiro grego foi resgatado durante uma operação realizada pela Marinha do Brasil em alto-mar, neste domingo (7).

Segundo a corporação, o tripulante estrangeiro apresentou problemas de saúde e teve que deixar a embarcação para seguir de helicóptero para o hospital.

O que aconteceu

Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que o tripulante grego tem 40 anos e estava no Navio Mercante Minerva Epilda, que solicitou assistência médica quando se encontrava a cerca de 250 milhas náuticas, o equivalente a 463 quilômetros do Recife.

O marinheiro apresentava quadro clínico de hematúria, que é a presença de sangue na urina, febre alta e dor na lombar (direita).

Diante dessas informações, a Marinha do Brasil disse que deu início a uma Operação de Busca e Salvamento, coordenada pelo Salvamar Nordeste, com o apoio do Salvaero Recife, que disponibilizou a aeronave "Caracal" (H-36), da Base Aérea de Natal, para a realização da Evacuação Aeromédica.

O paciente foi inicialmente atendido por serviço de telemedicina e, em seguida, resgatado e transportado, em segurança, até a capital pernambucana, onde recebeu atendimento médico adequado em um hospital.

A Capitania dos Portos de Pernambuco reforça que mantém a escuta permanente do CANAL 16, além do guarnecimento 24h para o atendimento de emergências marítimas e fluviais que podem ser "informadas por meio do telefone 185", informou a Marinha, por meio de nota.