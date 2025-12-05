° / °
Vida Urbana
ACIDENTE

Homem morre após pilastras de construção caírem sobre ele na Várzea, no Recife

O muro de galpão caiu sobre um homem na tarde desta sexta-feira (5), no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/12/2025 às 16:24

Muro caiu sobre homem na tarde desta sexta-feira (5)/Foto: Reprodução/Whatsapp

Um homem de 30 anos morreu na tarde desta sexta-feira (5) após pilastras de um galpão que estava sendo construído caírem sobre ele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou que a vítima não resistiu aos ferimentos. “Enviamos inicialmente duas ambulâncias de resgate, uma viatura de salvamento, duas motorresgates e uma viatura de comando operacional. A ocorrência está em andamento”, informou a corporação.

Vídeos que circulam no Whatsapp mostram os pilares caídos sobre a vítima e uma das viaturas dos bombeiros no local.

desaba , Muro
