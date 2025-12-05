Terminal da Macaxeira funcionará 24 horas para Festa de Nossa Senhora da Conceição
Segundo o Consórcio Grande Recife, o terminal permanecerá aberto 24 horas durante a madrugada do domingo (7) para a segunda (8), com o reforço de 45 linhas, com aumento de 174 ônibus e 1.349 viagens
Publicado: 05/12/2025 às 13:58
Operação especial foi montada para o transporte de fiéis de Nossa Senhora da Conceição (DIVULGAÇÃO/CTM)
O Terminal Integrado da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, funcionará 24 horas durante a madrugada do domingo (7) para a segunda (8) a fim de garantir o deslocamento dos fiéis que irão para a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição.
Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), o esquema especial montado para o evento religioso contará com o reforço de 45 linhas, com aumento de 174 ônibus e 1.349 viagens.
Com isso, as linhas 612 – Morro da Conceição(Cruz Cabugá) e a 613 – Morro da Conceição (Bacurau), irão mudar seus terminais para o Largo Dom Luiz, durante a festa.
Conforme o Consórcio, a ação tem o objetivo de facilitar o acesso ao evento religioso e garantir o retorno seguro dos fiéis ao fim da programação.
Linhas e horários especiais
Empresa Metropolitana (EME)
• 202 – TI Barro/TI Macaxeira (Várzea)
Saídas do TI Macaxeira: 03h30 e 04h00
• 207 – TI Barro/TI Macaxeira (BR-101)
Saídas do TI Macaxeira: 00h01, 00h30, 01h00, 01h30, 02h00, 02h30, 03h00, 03h30 e 04h00
Mobibrasil Expresso (MOB)
• 2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira
Saídas do TI Macaxeira: 00h00, 00h40, 01h20, 02h00, 02h40, 03h20, 04h00 e 04h40
Consórcio Conorte (CNO)
• 1906 – TI Pelópidas/TI Macaxeira
Saídas do TI Macaxeira: 01h00, 02h00, 03h00 e 04h00
Retorno até a BR-101, na altura da Rua Capitão José Primo, em Abreu e Lima.
• 1902 – TI Macaxeira/Mirueira
Saídas do TI Macaxeira: 00h10, 01h20, 02h30, 03h40 e 04h20
• 1948 – TI Macaxeira/Arthur Lundgren II
Saídas do TI Macaxeira: 00h30, 02h00 e 04h00
Consórcio Recife de Transporte (CSR) e Transportadora Globo (GLO)
• 645 – TI Macaxeira (Av. Norte)
Saídas para o Centro do Recife:
CSR: 01h00, 02h00 e 03h00
GLO: 01h30, 02h30 e 03h30
Ajuste de funcionamento
O Consórcio Grande Recife também ajustou o funcionamento de 14 linhas de ônibus durante o período da festa. Essas mudanças seguirão até o último dia de programação.
A parada n.º 110.044, localizada em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, na Avenida Norte, antes do Largo Dom Luís, terá atendimento exclusivo das linhas:
641 - TI Macaxeira/Encruzilhada
645 - TI Macaxeira (Av. Norte)
622 - Vasco da Gama (Cruz Cabugá) - até 5/12/2025
Uma parada provisória foi instalada em frente ao imóvel n.º 5.924, após o Largo Dom Luís. O ponto atenderá as seguintes linhas:
330 - Casa Amarela/CDU (Av. Caxangá)
517 - Córrego do Inácio
612 - Morro da Conceição (Cruz Cabugá)
621 - Alto Treze de Maio (Príncipe)
622 - Vasco da Gama (Cruz Cabugá) - a partir de 5/12/2025
623 – Vasco da Gama (João de Barros)
624 - Brejo (Conde da Boa Vista)
631 - Nova Descoberta (Cabugá)
632 - Alto do Refúgio (Cabugá)
642 - Guabiraba (Córrego do Jenipapo)
644 - Largo do Maracanã (Conde da Boa Vista)