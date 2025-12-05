PRF recupera carro vendido em "Golpe do Pix" na BR-232, em São Caetano

O caso apresenta características do chamado "Golpe do Pix", em que criminosos se passam por intermediários para enganar tanto vendedores quanto compradores

Carro foi recuperado pela PRF a quatro quilômetros de distância do local da transação (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediu um possível golpe durante a venda de um veículo na região agreste de Pernambuco. A ação ocorreu entre os quilômetros 145 e 149 da BR-232, no município de São Caetano, nesta quinta-feira (4).

Segundo a PRF, a proprietária do automóvel havia anunciado o carro em uma plataforma digital de compra e venda. Segundo relato, ela teria sido procurada por um suposto interessado, que afirmou estar adquirido o veículo para um funcionário seu.

Após negociações via aplicativo de mensagens, a vendedora recebeu um comprovante de transferência no valor de R$ 28.500,00, que não foi compensado pelo sistema bancário, levantando suspeitas de fraude.

Pouco antes de registrar a ocorrência na Unidade Operacional da PRF, a mulher informou aos policiais que o comprador havia acabado de deixar o local com o veículo, sem que o pagamento tivesse sido confirmado. Diante da denúncia, uma equipe iniciou buscas e conseguiu interceptar o carro cerca de quatro quilômetros adiante.

O condutor abordado relatou ter sido orientado por um intermediário, com quem havia negociado o valor de R$ 15.000,00, pagos por depósito e Pix. Ele afirmou ainda que, ao perceber divergências durante tentativa de formalização da transferência no Detran, passou a acreditar que também poderia estar sendo vítima de golpe.

O caso apresenta características do chamado “Golpe do Pix”, em que criminosos se passam por intermediários para enganar tanto vendedores quanto compradores, utilizando comprovantes falsos e conduzindo a vítima a entregar o veículo sem receber o valor combinado.

A PRF encaminhou o veículo, a proprietária e o comprador para a Delegacia de Polícia Civil de São Caetano, onde o caso seguirá sob investigação.

