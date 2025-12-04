Casa Bloco e Bloco dos Silva estão entre as novidades do carnaval 2026 do Recife

Prefeito do Recife, João Campos, anunciou algumas novidades para o carnaval 2026, em evento realizado no Paço do Frevo, nesta quinta (4)

Prefeito João Campos adiantou detalhes do carnaval do Recife para 2026 (FRANCISCO SILVA/DP)

Além do anúncio das atrações musicais do Carnaval de 2026, a Prefeitura do Recife apresentou, na manhã desta quinta-feira (4), no Paço do Frevo, no Recife Antigo, as novidades para os Dias de Momo do próximo ano. Entre elas, uma que pretende movimentar as prévias recifenses.



Trata-se da Casa Bloco, que, em uma edição especial, traz o projeto implantado no Rio Janeiro, no Jockey Clube, desde 2018, e preza pela multiplicidade de ritmos e manifestações relativas ao carnaval do país.

Além dos shows, o projeto cultural abre espaço para mostras de cinema, oficinas populares, feiras de gastronomia e moda, dentre outras. A Casa Bloco funcionará na Praça do Arsenal.



Outra novidade anunciada pelo prefeito João Campos, no Passo do Frevo, foi o Bloco dos Silva, festa pré-carnavalesca com múltiplos shows, organizada pelo cantor Silva, misturando axé e MPB, com a presença de artistas nacionalmente conhecidos.

No evento desta quinta, a PCR confirmou que a programação terá seis dias oficiais de festejos e prometeu manter a cultura popular “como a estrela principal” do carnaval. As prévias, no entanto, estão programadas para janeiro, sem data ainda definida.



João Campos adiantou que o folião, pernambucano e de outros estados e países, poderão contar com facilidades digitais para aproveitar melhor os dias do carnaval através da plataforma Conecta Recife. Uma delas seria a possibilidade da pessoa criar uma agenda própria de eventos carnavalescos, além do acesso a diversos serviços oferecidos pela prefeitura.