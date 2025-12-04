Homem tem mão decepada por vender uma moto que havia alugado, em Carpina, Mata Norte
Homem, de 33 anos, recebeu atendimento emergencial, em Carpina, e foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas, no Recife
Publicado: 04/12/2025 às 12:03
Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)
Um homem, de 33 anos, teve uma mão decepada por golpe de faca, na noite desta quarta-feira (3), em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A Polícia Civil confirmou a ocorrência e a instauração do inquérito para apurar os fatos, não confirmando a motivação.
Jeanderson Felipe Freire Amaral teria alugado uma moto e depois vendido como se fosse sua, segundo informações extraoficiais. O proprietário do veículo seria o autor do golpe de faca que decepou a mão direita da vítima, que deu entrada na Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand.
Ele recebeu o atendimento emergencial, em Carpina, e depois foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, no Recife. O suspeito do crime ainda não teria sido localizado.