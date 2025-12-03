° / °
Vida Urbana
EDUCAÇÃO

UFPE inicia turma especial de Medicina para estudantes de áreas da reforma agrária

Criação de turma gerou críticas, mas UFPE informou que as vagas oferecidas pelo Pronera são extras e não afetam em nada aquelas ofertadas usualmente no Sisu

Diario de Pernambuco

Publicado: 03/12/2025 às 22:04

Seguir no Google News Seguir

Turma especial de Medicina/Pronera/Foto: Luciana de Souza Leão / Ascom UFPE

Turma especial de Medicina/Pronera (Foto: Luciana de Souza Leão / Ascom UFPE)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realizou, na terça-feira (2), no Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, a aula inaugural da turma de Medicina voltada para assentados, beneficiários de crédito fundiário, acampados e quilombolas. A iniciativa surgiu da parceria com o Incra, por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera).

A turma reúne 80 estudantes, sendo 59 mulheres e 21 homens, selecionados entre mais de 1.200 inscritos de diversas regiões do país.

Alguns alunos destacaram a importância do curso para as comunidades rurais. Maria José Vieira, de Moreno, afirmou estar entusiasmada com a possibilidade de contribuir para a melhoria dos serviços de saúde no campo. Já Joelson Gomes da Silva Ferreira, de Alagoa Grande (PB), disse que sua cidade está em festa com sua aprovação. “O cuidado com o próximo deve nascer com uma formação como essa. Uma formação técnica, mas preocupada com as pessoas que moram e trabalham no campo”, destacou.

O reitor Alfredo Gomes anunciou tratativas com o Pronera para abertura de turmas especiais de Odontologia e Enfermagem. Ele também lembrou dos entraves judiciais enfrentados pela UFPE para viabilizar o curso, superados após decisões favoráveis no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. “Somos uma universidade democrática e popular, que se dedica à construção de uma universidade interiorizada, multicâmpica e autônoma”, afirmou.

Representando o Ministério da Educação, o secretário executivo adjunto Rodolfo Cabral destacou o investimento federal na área. “A expansão qualificada das universidades, o investimento em permanência estudantil, a valorização da formação docente (…) têm um objetivo muito claro: garantir que o conhecimento seja voltou ao desenvolvimento e não o privilégio de poucos”.

O evento contou ainda com a presença de gestores da UFPE, do Incra, da Univasf e de diversas representações institucionais ligadas ao curso.

Educação , medicina , ufpe
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X