Homem morre após derrubar barra com pesos na própria barriga em academia de ginástica
Caso na academia foi registrado em Olinda, no Grande Recife. Polícia Civil disse que notificou fato como "óbito acidental"
Publicado: 03/12/2025 às 14:34
Homem estava fazendo exercício quando a barra atingiu a barriga dele (Redes Sociais )
Um homem de 55 anos morreu após sofrer um acidente enquanto treinava em uma academia de Olinda. Ronald José Salvador Montenegro realizava um exercício de supino com barra livre quando o equipamento caiu sobre o tórax. Ele chegou a ser levado por funcionários da unidade para a UPA de Rio Doce, mas não resistiu.
O episódio ocorreu na segunda-feira (1º) e foi registrado por uma câmera de segurança do local. As imagens mostram Ronald realizando o movimento quando perde o controle da barra. Após ser atingido, ele ainda tenta se levantar, mas cai logo em seguida.
O caso está sendo investigado como morte acidental pela Delegacia de Rio Doce. O ocorrido foi na RW Academia, unidade de Jardim Atlântico. Em nota, o estabelecimento afirmou que prestou socorro imediato e que a equipe recebe treinamentos regulares de primeiros socorros.
A academia também divulgou mensagem de pesar, destacando que Ronald era querido por colegas e desejando conforto aos parentes neste momento de luto. “Ele foi uma pessoa amada e muito querida por familiares, amigos e alunos, deixando lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Que Deus conceda força e consolo aos familiares neste momento tão difícil”.
O velório ocorreu nesta quarta-feira (3), e o sepultamento está marcado para esta quinta-feira (4), no cemitério Morada da Paz, em Paulista. Ronald deixa dois filhos, Milena e Ronald Montenegro, de 26 e 18 anos. O Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, do qual era presidente, também manifestou condolências.