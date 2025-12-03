Protesto de indígenas bloqueia BR-101, próximo à divisa PE-AL, na manhã desta quarta (3)

Quem segue para Maceió pode pegar desvio no município alagoano de Joaquim Gomes; segundo a PRF, o bloqueio acontece nos dois sentidos

Indígenas cobram justiça pela morte de integrante da comunidade Wassu (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O protesto de uma comunidade indígena bloqueou, no começo da manhã desta quarta-feira (3), o km 25 da BR-101, entre Joaquim Gomes e Novo Lino, o primeiro município de Alagoas após a divisa com Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois sentidos da rodovia estão bloqueados.

Para quem segue no sentido Recife-Maceió, há um desvio no município de Joaquim Gomes, Alagoas, conforme informações da PRF.

O protesto acontece no trecho da BR-101 em que dois indígenas da comunidade Wassu foram vítimas de acidente. Eles pedem justiça por Charles, que faleceu no dia 8 de novembro, e por Carlos, que sobreviveu ao sinistro, mas segue internado.

O protesto desta quarta é o segundo realizado pelos indígenas Wassu na BR-101.