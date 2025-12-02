° / °
INCÊNDIO

Carro pega fogo na Ponte do Pina e deixa trânsito lento na noite desta terça (2)

Corpo de Bombeiros atua na ocorrência

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/12/2025 às 20:47

Carro pega fogo na Ponte do Pina, no Recife/Foto: Reprodução/Instagram

Um incêndio atingiu um carro na noite desta terça-feira (2) na Ponte do Pina, na Zona Sul do Recife. O incidente deixa o trânsito lento na Avenida Antônio de Góes. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver longas filas de carros.

O Corpo de Bombeiros informou que deslocou uma viatura para combater o incêndio. Até o momento não há informações sobre vítimas.

Matéria em atualização.

