Vida Urbana
INCÊNDIO
Carro pega fogo na Ponte do Pina e deixa trânsito lento na noite desta terça (2)
Corpo de Bombeiros atua na ocorrência
Publicado: 02/12/2025 às 20:47
Carro pega fogo na Ponte do Pina, no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)
Um incêndio atingiu um carro na noite desta terça-feira (2) na Ponte do Pina, na Zona Sul do Recife. O incidente deixa o trânsito lento na Avenida Antônio de Góes. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver longas filas de carros.
O Corpo de Bombeiros informou que deslocou uma viatura para combater o incêndio. Até o momento não há informações sobre vítimas.
Matéria em atualização.
