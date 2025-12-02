Carro pega fogo na Ponte do Pina e deixa trânsito lento na noite desta terça (2)

Carro pega fogo na Ponte do Pina, no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

Um incêndio atingiu um carro na noite desta terça-feira (2) na Ponte do Pina, na Zona Sul do Recife. O incidente deixa o trânsito lento na Avenida Antônio de Góes. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver longas filas de carros.

O Corpo de Bombeiros informou que deslocou uma viatura para combater o incêndio. Até o momento não há informações sobre vítimas.

Matéria em atualização.