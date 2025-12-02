Justiça condena mãe e companheira a mais de 50 anos de prisão por homicídio de criança
Criança de dois anos foi encontrada morta em sua residência, em Caruaru, no Agreste, no dia 5 de setembro de 2021; Mãe e companheira tentaram fugir, mas foram presas na Paraíba
Publicado: 02/12/2025 às 09:25
Tribunal do Júri Popular de Caruaru condenou mãe e companheira por homicídio da criança (DIVULGAÇÃO)
O Tribunal do Júri Popular de Caruaru acatou a tese do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e condenou, no último dia 26, duas mulheres a 50 anos e oito meses de reclusão pelo homicídio de uma criança, de dois anos.
O crime foi cometido no dia 5 de setembro de 2021, no Alto do Moura, em Caruaru, Agreste de Pernambuco, por Gabriela Ramos da Silva e Alexsandra Ribeiro da Silva, mãe biológica da criança.
A tese do MPPE, acolhida integralmente pelo corpo do júri, indicou motivo fútil, meio cruel e tortura, o que levou à condenação de Gabriela e Alexsandra por crime doloso contra menor de 14 anos, além de tortura contra criança.
O caso
No dia 5 de setembro de 2021, Ayla, de dois anos, foi encontrada morta na sua residência, no Alto do Moura, em Caruaru, com sinais de espancamento na cabeça. O crime foi comunicado à avó materna pela companheira da mãe da menina.
As duas mulheres tentaram escapar, mas foram presas no dia seguinte, na Paraíba, e encaminhadas para a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco.