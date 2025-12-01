Suspeito de feminicídio que estava foragido é preso em flagrante no Sertão

O crime aconteceu na manhã do domingo (30/11), em Calumbi, a 90km do local da prisão; feminicídio foi contra sua ex-companheira

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Suspeito de cometer feminicídio contra a ex-companheira, em Calumbi, Sertão de Pernambuco, foi autuado em flagrante, nesta segunda-feira (1º), por uma equipe da Delegacia da 179ª Circunscrição, no município de Flores, cerca de 90km do local do crime, que ocorreu no último domingo.

Segundo testemunhas, Gonçalo Benedito da Silva, de 43 anos, teria acertado um tiro de espingarda contra o peito de Cleone Teles da Conceição, de 38, por volta das 8h30 do domingo, na comunidade de Roças Velhas, na Rua de Cima, em Calumbi.

A vítima, ex-companheira de Gonçalo, teria sido encontrada caída, já sem vida, em frente à residência de uma amiga. O autor do disparo fugiu do local. A espingarda foi encontrada por populares.

Em nota, a Polícia Civil confirmou a autuação do suspeito: “Após a realização dos procedimentos legais, ficará à disposição da Justiça”.