Mãe e filhos morrem em incêndio na Av. Caxangá e tragédia deixa dezenas de desabrigados no Recife

No domingo (30), a gestão municipal fez a demolição de estruturas afetadas pelo incêndio, alegando que o material retirado oferece risco à população

Rescaldo do incêndio na Caxangá. (Foto: Francisco Silva/ DP foto)

Uma mãe e seus quatro filhos, de 5, 4 e 2 anos, e um bebê de dois meses, morreram na tarde de sábado (29) após um incêndio atingir parte da ocupação do Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto (MUST), na Avenida Caxangá, Zona Oeste do Recife, próxima a UPA da Caxangá. De acordo com a Polícia Militar, o incêndio pode ter sido provocado pelo companheiro da mulher, que teria ateado fogo na própria casa durante uma briga de casal.

Moradores tentaram linchar o suspeito, que foi detido por equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar e levado para atendimento médico antes de ser preso em flagrante.

O fogo começou no início da tarde e se espalhou rapidamente pelos barracos de madeira e lona da comunidade, que existe há cerca de oito anos. O Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas e 26 militares para a ocorrência, utilizando cerca de 45 mil litros de água no combate às chamas. Mesmo com a rápida ação, cerca de 20 casas foram destruídas, deixando dezenas de moradores sem abrigo.

A prefeitura do município disse estar prestando apoio por meio do Centro de Operações do Recife (COP), oferecendo cestas básicas, colchões, água, kits de higiene e limpeza. Também foram disponibilizadas vagas de acolhimento no abrigo Travessa do Gusmão, auxílio funeral e apoio para emissão de documentos perdidos.

A circulação de veículos chegou a ser interrompida na Avenida Caxangá, nas proximidades, por causa da fumaça e da movimentação das equipes de emergência. A residência onde estavam as vítimas, um imóvel misto com parte de alvenaria e parte de madeira, foi totalmente consumida pelo fogo.

No domingo (30), a gestão municipal fez a demolição de estruturas afetadas pelo incêndio, alegando que o material retirado oferece risco à população. A retirada dos entulhos será feita pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

Um plantão multiprofissional da Unidade de Saúde da Família Mais (USF +) Olinto de Oliveira também esteve à disposição dos moradores da comunidade, no domingo, com profissionais de medicina, enfermagem, saúde mental, assistência social, farmácia e agente comunitário de saúde.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A perícia da Polícia Científica deverá ser realizada nos próximos dias para esclarecer as causas e circunstâncias do ocorrido.

