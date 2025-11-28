121ª Festa do Morro da Conceição começa repleta de fé e Procissão da Bandeira no Recife

Festa do Morro da Conceição (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O azul e o branco já começam a tomar conta das ladeiras do Morro da Conceição. Começou nesta sexta-feira (28) a 121ª edição da Festa do Morro, período em que a Zona Norte do Recife se transforma em destino para quem cultiva a devoção à Imaculada. Durante 11 dias, até 8 de dezembro, feriado municipal, o santuário deve receber um fluxo de fiéis. São esperadas cerca de 2,5 milhões de pessoas em romaria, pagamento de promessas, pedidos e agradecimentos.

“Eu tive a graça de participar da celebração da restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição neste santuário, e posso testemunhar que todo aquele que olha para o alto, para a Mãe de Deus, encontra um silêncio amoroso, cheio de bênçãos, estendendo sobre nós o seu manto protetor. Quantas gerações já subiram este Morro com lágrimas nos olhos, com súplicas no coração, com velas nas mãos e esperança na alma. E hoje, nós, como povo, peregrinos e devotos, nos colocamos novamente aos pés da Imaculada Conceição para abrir mais uma festa, renovar a fé e receber Jesus por meio das mãos daquela que é cheia de graça, Nossa Senhora”, disse o bispo assistente da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Josivaldo José Bezerra.

A abertura oficial teve a tradicional Procissão da Bandeira, que partiu do Parque da Macaxeira. O percurso de pouco mais de dois quilômetros reuniu fiéis de diversos locais do Grande Recife, que subiram em direção ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

Este ano, o tema escolhido foi “Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança” e resume o ambiente que já se percebe entre moradores, romeiros e visitantes. O Morro sempre foi espaço de fé, mas também de pertencimento e um lugar onde a religiosidade se mistura ao cotidiano do bairro, às histórias das famílias e às tradições que passam de geração em geração.

Maria Rosa, de 79 anos, cresceu no Morro da Conceição e diz ser devota da Santa desde criança por conta da tradição e fé que recebeu dos pais pelo contato frequente com as missas e eventos do local.

“Quando a gente precisa de alguma coisa, se agarra com fé, pede com fé, e alcança. Toda a minha família tem muita fé e repassei isso para meus dois filhos. Nossa Senhora da Conceição atuou muito na minha vida quando perdi meu marido e minha mãe. Eu sempre venho para a festa e em todos os domingos estou no santuário renovando a fé”, conta Maria Rosa.

Os fiéis também aproveitam o momento para agradecer à Santa pelas graças alcançadas e renovar os votos. O funcionário público Manuel Gomes Souza Filho, de 75 anos, destaca que a fé o ajudou a deixar o alcoolismo e formar uma família com dez filhos. Com lágrimas nos olhos e pausa na fala, ele relembra o momento de superação.

“Tenho histórias de fé, e muitas. A primeira foi ter conseguido uma casa. Antes eu gastava muito com bebida e pensei que se Deus e Nossa Senhora estavam sendo tão bons para mim, eu não deveria desperdiçar isso. Eu sou devoto, graças a Deus, e vivo aqui com Nossa Senhora da Conceição”, afirma.

Além da programação religiosa, que inclui dezenas de missas ao longo dos dias, a festa também celebra a cultura popular. O palco montado ao pé do morro recebe nomes conhecidos do público, entre eles Almir Rouche (dia 29), Dudu do Acordeon e Banda Sanfonada (30), Cristina Amaral (1º), Nádia Maia (2), artistas locais (3), DJ Roony Moura (4), Eliana Ribeiro e Rômulo Pereira (5) e Padre João Carlos (7).