Nova fábrica de sabão em pó gera 100 empregos em Paulista

Empreendimeno faz parte do Grupo Raymundo da Fontedo e recebeu investimento de mais de R$ 130 milhões

Paulista recebe empresa de fábrica de sbão em pó (Foto: Divulgação)

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana, recebeu uma fábrica de sabão em pó nesta sexta-feira (28). O investimento do Grupo Raymundo da Fontedo foi de mais de R$ 130 milhões e a unidade foi construída na sede industrial da empresa, na Vila Torre Galvão, às margens da PE-015. A operação gera mais de 100 empregos diretos e indiretos, segundo a empresa.

Com 4.400 m² de área construída, a fábrica foi projetada para operar com mais eficiência e sustentabilidade, com capacidade de produzir até 8 toneladas de sabão em pó por hora, atendendo os mercados do Norte, Nordeste e Sudeste.

O complexo marca também a entrada de 48 novos SKU’s das marcas Brilux, Sonho e Candura, ampliando o portfólio de produtos de limpeza doméstica.

A inauguração contou com a presença de familiares do fundador, membros do Conselho Administrativo, diretores, colaboradores e do prefeito de Paulista, Ramos Santana.

“Este investimento não apenas fortalece nossa expansão, como também reafirma o compromisso do Grupo, que há 79 anos contribui de forma significativa para a economia pernambucana e nacional, levando produtos de qualidade para as casas de milhares de famílias brasileiras”, destacou o diretor-superintendente do Grupo Raymundo da Fonte, Hisbello Andrade Lima.

Histórico da empresa

O Grupo Raymundo da Fonte foi fundado em 1946, em Pernambuco, por Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte, e se consolidou como uma das principais indústrias brasileiras de bens de consumo. .

Atualmente, o grupo possui unidades industriais em Pernambuco, Bahia, Pará, Ceará, Minas Gerais e São Paulo, e mantém um portfólio de mais de 350 produtos, entre limpeza doméstica, higiene pessoal, inseticidas e condimentos, com marcas como Brilux, Minhoto, Sonho, Even e Candura. A produção anual inclui cerca de 300 milhões de litros de água sanitária, 270 milhões de litros de sabonetes e 60 milhões de litros de vinagre, resultando em mais de 2.700 empregos diretos.



