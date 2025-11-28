Pornografia infantil: homem é preso em Jaboatão com 18 arquivos de vídeo e fotos

Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar. Durante o cumprimento do mandado, os policiais localizaram dois celulares e um computador.

Computador foi apreendido em operação contra pornografia infantil (Polícia Civil )

Um homem foi preso em flagrante com 18 arquivos de vídeos e fotos contendo pornografia infantil.

A ação aconteceu na quinta (27), em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o homem, que não teve a identidade divulgada, tem 24 anos.

Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de Jaboatão dos Guararapes.

O homem foi autuado em flagrante pela prática do crime de pornografia infantil previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e levado para a delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis.

Após a formalização do procedimento, o autuado foi encaminhado para a Audiência de Custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais localizaram dois celulares e um computador.

Ao realizar varredura técnica no computador, com o uso de leitor de evidências digitais (LED), a equipe identificou 18 arquivos de pornografia infantil, entre fotos e vídeos. O suspeito confessou o crime, alegando ter baixado o material ilícito na deep web, segundo a polícia.