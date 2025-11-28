UFPE anuncia regularização de calendário da graduação em 2026: veja como fica

A decisão foi tomada na reunião do fórum de coordenadores de graduação, realizada esta semana. O novo calendário terá dois semestres com 18 semanas e uma semana para atividades finais a cada semestre.

UFPE suspendeu aulas no Recife (Arquivo)

O calendário acadêmico da graduação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) será regularizado em 2026.

A decisão foi tomada na reunião do fórum de coordenadores de graduação, realizada esta semana, no Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN).

O novo calendário terá dois semestres com 18 semanas e uma semana para atividades finais a cada semestre.

Com esse calendário, as aulas de 2026.1 começarão em 2 de março e haverá o recesso de 30 dias no meio do ano.

Além do calendário acadêmico de 2026, a pauta da reunião incluiu o planejamento de atividades para o próximo ano. A pró-reitora de Graduação (Prograd) Magna do Carmo Silva anunciou que diversas ações dos cursos poderão ser reunidas em um único documento acessível para toda a comunidade.

“É importante compartilhar informações de ações importantes para sabermos quais são os eventos que estão sendo planejados em todos cursos. Hoje fica a informação muito setorizada por centro e a ideia é que a Prograd organize as informações que chegarem e possamos socializar com a comunidade”, explica Magna.

Para o vice-reitor Moacyr Araújo, a regularização dos semestres da graduação a partir de 2026 é um marco importante e resultado de um esforço conjunto de toda a comunidade acadêmica.

“Nós tivemos praticamente três semestres nos primeiros anos de recuperação da pandemia, depois passamos a dois e meio períodos acadêmicos. Agora, estamos finalmente atualizando o nosso calendário e a UFPE está de parabéns”, comemora. “Vamos andar ‘normal’, entre aspas, a partir de agora, com dois períodos acadêmicos anuais, começando em março. Enfim, um resultado de muito tempo, de muitos anos de ajustes”, explica Moacyr.