Jovem de 18 anos é morta a facadas pelo companheiro em Camaragibe

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27), no bairro dos Estados, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife

Uma jovem, de 18 anos, foi morta a facadas pelo companheiro dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (27), no bairro dos Estados, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. A vítima foi identificada como Sandriele Vieira da Silva.

Segundo informações da Polícia, Sandriele foi atingida por vários golpes de faca e morreu ainda no interior da residência. O companheiro, suspeito de ter cometido o crime, fugiu do local e até o momento não foi localizado.

A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso registrado, inicialmente, como feminicídio está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). “As investigações foram iniciadas de pronto e seguem até o esclarecimento do caso”, destacou a corporação.

