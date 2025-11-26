Escola de Administração Pública abre inscrições para cursos gratuitos com mais de 5,6 mil vagas

Podem participar dos cursos gratuitos de capacitação os servidores públicos estaduais, municipais e a população em geral

Egape oferece vários cursos (Foto: Arquivo)

A Escola de Administração Pública de Pernambuco (Egape), da Secretaria de Administração (SAD), abriu inscrições para mais de 5,6 mil vagas, em 34 cursos gratuitos, que serão realizados em dezembro.

As capacitações são oferecidas nas modalidades presenciais, com 152 vagas, e à distância, com 450 vagas para turmas de EaD ao vivo ou com tutoria. Há também 5 mil vagas para cursos autoinstrucionais.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site da Egape. Podem participar dos cursos servidores públicos estaduais, municipais e a população em geral.

Entre as opções disponíveis, destaca-se o curso presencial “Oratória, Retórica e Estratégias de Comunicação”, que aborda comunicação oral, expressão corporal, estratégias retóricas e a estruturação eficaz de discursos.

Na modalidade EaD ao vivo, um dos destaques é o curso “Motivação e Liderança na Administração Pública”.

Já entre as qualificações autoinstrucionais, há o curso “Básico para Elaboração de Termo de Referência com Fundamentos na Nova Lei de Licitação (Lei Federal no 14.133/2021)”, que ensina a identificar demandas administrativas, avaliar custos e compreender processos licitatórios.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site da escola ou entrar em contato pelos telefones (81) 3183-8025 (Coordenação Pedagógica) e (81) 3183-8065 (cursos EAD).