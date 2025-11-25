Carreta sai da pista e atinge casa em Sertânia; cinco pessoas tiveram ferimentos leves

Motorista da carreta, que saiu do Espírito Santo com destino a João Pessoa, perdeu controle devido aos buracos da pista e saiu da BR-110, atingindo uma casa e dois veículos

Carreta desgovernada atingiu casa em Sertânia (REPRODUÇÃO/VÍDEO/PRF)

Uma carreta perdeu o controle, na noite desta segunda-feira (24), saiu da pista da BR-110, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, e atingiu uma casa. Das seis pessoas que estavam no local, cinco ficaram feridas, mas apenas com escoriações.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, o sinistro ocorreu por volta das 22h30 no Km 109 da BR 110, no sítio Cágado, em Sertânia.

O motorista perdeu o controle do veículo ao passar por buracos, saiu da pista e atingiu uma casa e dois veículos.

A carreta, que havia saído do estado do Espírito Santo com destino a João Pessoa, estava carregada de pedras de mármore.

O condutor realizou o teste do bafômetro e resultado foi normal. Ele não se feriu.

Das seis pessoas que estavam na residência, cinco sofreram escoriações, sendo quatro delas encaminhadas para o Hospital de Arcoverde.