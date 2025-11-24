Manutenção deixará áreas do Grande Recife sem água nesta quarta (26)

Serviços de reparos ocorrerão em trecho de adutora do Sistema Botafogo

Torneira ficará vazia para muita gente (Foto: Luis Tosta/Unsplash)

A Compesa realizará, na quinta-feira (27), serviços de manutenção programada para reparos em trecho de adutora do Sistema Botafogo. Também serão substituídas válvulas e instalados novos componentes para aprimorar a operação do sistema.

A execução do serviço afetará o abastecimento de água em alguns bairros de Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu. O abastecimento será suspenso de forma gradativa a partir das 22h da quarta-feira (26). As obras devem ser concluídas até as 17h horas da quinta-feira (27).

Após a conclusão das obras, o sistema será religado para início do processo de pressurização da rede. Essa etapa é necessária para a retomada plena do abastecimento, prevista para acontecer ao longo da sexta-feira (28).

De acordo com a Compesa, o desligamento antecipado ocorre em razão do tempo necessário para o esvaziamento das tubulações.



Confira os bairros que serão afetados:

Olinda:

Rio Doce, Jardim Atlântico, Casa Caiada, Jatobá, Sitio Fragoso, Bairro Novo, Alto da Mina, Bultrins, Ouro Preto, Monte, Guadalupe, Bonsucesso, Alto da Sé, Carmo, Ribeira, Santa Tereza, Ilha do Maruim, V8/V9, Alto da Nação, 7º RO, Amaro Branco, Bertioga, Varadouro, Cidade Tabajara, Aguazinha, Jardim Brasil, Peixinhos, Sítio Novo, Salgadinho, Vila Popular, Sapucaia, Águas Compridas, Alto da Bondade, Alto do Cajueiro, Alto Sol Nascente, Alto da Macaíba, Alto Nova Olinda, Alto da Conquista, Córrego do Aureliano, Passarinho e São Benedito.

Paulista:

Jaguaribe, Vila Torres Galvão, Jardim Paulista, Mirueira, Pau Amarelo, Aurora, Alameda Paulista, Jaguarana, Maranguape II, Paulista Nobre.

Abreu e Lima:

Caetés Velho, Timbó, Planalto (área Caruaru), Caetés III e Fosfato (Cleto Campelo).

Igarassu:

Cruz de Rebouças (áreas 1 e 2), Triunfo, Jabacó, Agamenon Magalhães (Loteamentos Oliveiras e Recanto Agamenon), Ana Albuquerque e Igarassu (Centro e Sítio Histórico).