Vestibular da UPE: SSA 3 tem 15% de faltas no 1º dia e aluno punido por causa de celular

Universidade de Pernambuco (UPE) (Divulgação/UPE)

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou o índice de faltas do primeiro dia de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação 2026 (SSA3), realizada no domingo (23).

Ao todo, 2.249 candidatos faltaram aos testes, o que corresponde a 15,60% do total de inscritos, que foi de 14.416.

Um candidato foi desclassificado no município de Salgueiro, no Sertão, por toque de celular e um candidato realizou a prova em sua residência em Recife.

A segunda etapa da prova ocorre no próximo domingo (30) em Recife, Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Petrolina, Serra Talhada e Palmares.

Como foi

No domingo (23), os estudantes tiveram que responder 45 questões objetivas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, além da redação, cujo tema foi: “ a arte é um poderoso mecanismo de inclusão social pela exploração de saberes e pela expressividade".

No próximo domingo (30), os candidatos serão submetidos a mais 45 questões nas áreas de Matemática e Ciências da Natureza.

A aplicação do exame começará às 8h15, com término às 12h45. Os portões serão abertos às 7h e fecharão às 8h. A entrada no local de prova após esse horário não será permitida.

De acordo com o previsto no Manual do Candidato, os gabaritos preliminares serão divulgados após a segunda e última prova.

Já o período para interpor recursos contra os gabaritos se estenderá até às 23h59 do dia 2 de dezembro, pelo site http://processodeingresso.upe.pe.gov. A previsão para divulgação dos candidatos classificados que realizaram a terceira fase é a partir de 15 de janeiro de 2026.

