Incêndio atinge prédio comercial no Derby durante a madrugada deste sábado (22)

O fogo ocorreu em um estabelecimento ao lado do tradicional 'Gildo Lanches' e se concentrou principalmente na estrutura do telhado (Reprodução/Redes Sociais/@sanmartinmeuamor)

Um incêndio atingiu, por volta das 2h da madrugada deste sábado (22), um prédio comercial localizado na Praça do Derby, área central do Recife. O fogo ocorreu no estabelecimento Derby Comedoria e se concentrou principalmente na estrutura do telhado. As chamas teria atingido também o tradicional Gildo Lanches e, por volta das 11h da manhã deste sábado, a movimentação de funcionários em frente ao local era intensa.

De acordo com as informações preliminares, as chamas se espalharam rapidamente, mas não atingiram outras áreas internas do imóvel. A proximidade com outros comércios da região gerou preocupação entre funcionários e moradores, porém a situação foi controlada.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou que foi acionado durante a madrugada e enviou cinco viaturas ao local. As equipes realizaram o combate às chamas e a extinção completa do incêndio. A ocorrência foi encerrada por volta das 4h da manhã.

“Incêndio em um prédio comercial ao lado de Gildo Lanches, na Praça do Derby. Foram enviadas cinco viaturas ao local. O incêndio foi extinto e a ocorrência finalizada por volta das 4h da manhã, sem vítimas”, diz a nota oficial enviada pela corporação.

Não houve registro de feridos. Os proprietários e colaboradores do estabelecimento afetado devem iniciar, nos próximos dias, a avaliação dos danos materiais e os procedimentos para reparos.