Inmet: alerta de chuva forte em 13 municípios do Agreste e Sertão de Pernambuco

Segundo o Inmet, alerta é válido até as 10h desta sexta (21) e prevê acúmulo de água entre 30mm e 60mm, por hora

Apac aponta previsão de chuva para o Agreste (Foto: Arquivo)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve comunicado de risco de chuva com grau de severidade de ‘Perigo’ para parte do Agreste e Sertão de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (21).

Ao todo são 13 municípios que, conforme o Inmet, podem ter acúmulo de água entre 30 e 60mm, por hora, ou 100mm, no dia.

O aviso do Inmet é válido até as 10h desta sexta. Confira os municípios que estão com o alerta laranja:

Águas Belas

Betânia

Floresta

Inajá

Itaíba

Jatobá

Parnamirim

Petrolândia

São José do Belmonte

Serra Talhada

Tacaratu

Trindade

Verdejante