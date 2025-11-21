Inmet: alerta de chuva forte em 13 municípios do Agreste e Sertão de Pernambuco
Segundo o Inmet, alerta é válido até as 10h desta sexta (21) e prevê acúmulo de água entre 30mm e 60mm, por hora
Publicado: 21/11/2025 às 07:37
Apac aponta previsão de chuva para o Agreste (Foto: Arquivo)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve comunicado de risco de chuva com grau de severidade de ‘Perigo’ para parte do Agreste e Sertão de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (21).
Ao todo são 13 municípios que, conforme o Inmet, podem ter acúmulo de água entre 30 e 60mm, por hora, ou 100mm, no dia.
O aviso do Inmet é válido até as 10h desta sexta. Confira os municípios que estão com o alerta laranja:
Águas Belas
Betânia
Floresta
Inajá
Itaíba
Parnamirim
Petrolândia
São José do Belmonte
Serra Talhada
Tacaratu
Trindade
Verdejante