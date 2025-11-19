Segunda etapa de Sistema de Esgotamento Sanitário é entregue em Joana Bezerra, no Recife

Obra teve custo de R$ 9,5 milhões e evita que água de esgoto seja lançado em córregos e canais próximos a casas

Sistema de Esgotamento Sanitário em Joana Bezerra (Foto: Diario de Pernambuco)

A segunda etapa da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife foi inaugurada nesta quarta-feira (19) na comunidade do Coque, na Ilha Joana Bezerra. Com investimento de R$ 9,5 milhões, a intervenção alcança mais de 13 mil moradores e passa a encaminhar todo o esgoto coletado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cabanga, ampliando as condições de saúde pública, saneamento e desenvolvimento urbano na área.

As obras incluíram o assentamento de 6,8 quilômetros de rede coletora e a construção de uma nova estação elevatória. Paralelamente, também foi entregue a requalificação da Praça Ator Barreto Júnior, reforçando o espaço de convivência para a comunidade.

“Ela coleta todo o esgoto da região, impedindo que ele seja lançado nos córregos e canais. Com isso, melhora a qualidade dos canais da área, reduz o mau cheiro e melhora a qualidade de vida, o meio ambiente e a dignidade das pessoas. À medida que as casas forem se conectando ao sistema, esse esgoto vai deixar de chegar aos canais e teremos uma ampliação da universalização do saneamento na cidade do Recife e, consequentemente, na Região Metropolitana”, explica o diretor da Compesa Douglas Nóbrega.

A Estação Elevatória construída tem capacidade de bombeamento de 23 litros por segundo e enviará todo o volume coletado para a ETE Cabanga. A intervenção integra o Programa Cidade Saneada, realizado por meio de parceria entre a Compesa e a BRK Ambiental, responsável pela execução dos serviços. Para viabilizar a operação plena dessa rede, a primeira etapa da ETE Cabanga, atualmente a maior estação de tratamento de Pernambuco, foi colocada em funcionamento em março deste ano.

“Os esgotos antes não eram tratados e quando chovia enchia a nossa casa com água suja. Para falar a verdade eu nunca achei que fosse ver essa área recebendo uma obra de saneamento. As pessoas daqui da comunidade agora acham que está melhor’, relata Silvia Maria, moradora da comunidade do Coque há 56 anos.

De acordo com a Compesa, a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife faz parte de um conjunto maior de intervenções que alcança sete bairros da Região Metropolitana do Recife. O pacote prevê a implantação de cerca de 30 mil metros de redes coletoras, 2 mil metros de linha de recalque e a construção de quatro estações elevatórias, somando R$ 52 milhões em investimentos e beneficiando aproximadamente 38 mil pessoas.

Entregas já ocorreram em São José e, agora, na Ilha Joana Bezerra. As demais frentes seguem em andamento nos bairros do Pina, Boa Viagem, Afogados, Prado e Bongi, com previsão de conclusão até 2026.

