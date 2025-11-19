Colégio GGE lança projeto Gigante Cultural para aproximar mais de 7,5 mil alunos das artes

(Divulgação)

O Colégio GGE lançou, nesta terça-feira (18), o Gigante Cultural, projeto que busca aproximar mais de 7.500 estudantes das diversas expressões culturais.

A iniciativa integra o Movimento Cultura Transforma, que inclui oficinas, exposições, diálogos, vivências e experiências imersivas, e envolve todas as unidades do colégio em Pernambuco e também na Paraíba.

O Gigante Cultural contou com a participação de Leopoldo Nóbrega, responsável por assinar as esculturas do icônico Galo Gigante desde 2019.

O artista plástico criou mini esculturas exclusivas do Galo, produzidas especialmente para a ocasião e entregues aos participantes do evento. As peças simbolizam não apenas a potência cultural do símbolo, mas também o gesto de transformar materiais, histórias e significados em arte viva.

“A arte mostra que tudo pode ser ressignificado, até materiais que, muitas vezes, teriam como destino o descarte. E projetos como o Gigante Cultural reforçam que somos únicos, mas fazemos parte de um todo”, declara Leopoldo.

De acordo com o curador cultural do GGE, João Suassuna, o Gigante Cultural não busca formar artistas profissionais, e sim cidadãos altamente sensíveis ao mundo ao seu redor. “O propósito do projeto não é direcionar os estudantes para carreiras artísticas, embora isso também possa acontecer, mas sensibilizar jovens por meio da força da arte e da cultura. Onde quer que atuem no futuro, levarão criatividade, imaginação, originalidade, sonho e esperança”, enfatiza.

Para o sócio-fundador do GGE, José Folhadela, o projeto materializa o compromisso da instituição, que acabou de se tornar a primeira escola do Brasil certificada pela ISO 21001, com uma educação integral e transformadora.

“Somos um equipamento social. O Movimento Cultura Transforma nasce desse compromisso permanente e se estrutura em três pilares: transformar de dentro para dentro, de dentro para fora e de fora para dentro. É um movimento que envolve toda a comunidade escolar”, afirma.

