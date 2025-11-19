° / °
Sertão de Pernambuco deve enfrentar chuvas no feriado da Consciência Negra

INMET indica que haverá pancadas de chuva em áreas do Sertão no feriado

Diario de Pernambuco

Publicado: 19/11/2025 às 16:05

Chuva/Rafael Vieira/DP Foto

No feriado da Consciência Negra, celebrado na quinta-feira, 20 de novembro, o tempo deve mudar no Sertão de Pernambuco. Após uma sequência de dias com ar seco e temperaturas elevadas, a região terá pancadas de chuva ao longo do dia, ainda que de forma isolada e com volumes moderados. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica um alívio momentâneo para o calor intenso que predominou no início da semana.

Segundo o boletim meteorológico, essas precipitações no interior pernambucano se somam a um cenário de instabilidade que também alcançará áreas do Piauí. Em ambos os estados, a chuva deve aparecer principalmente no período da tarde e da noite, típica de pancadas rápidas associadas ao aumento da umidade e ao aquecimento diurno.

Antes da chegada da chuva, a semana começou com baixos índices de umidade relativa do ar no interior e no oeste do Nordeste. Áreas onde Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia se encontram registraram valores abaixo de 20%, com pontos chegando a menos de 15%, níveis considerados de risco para a saúde, especialmente para grupos sensíveis.

A tendência, no entanto, é de elevação gradual desses índices conforme as precipitações avançam sobre o interior baiano e se espalham pelos estados vizinhos, atingindo valores próximos ou superiores a 50%.

