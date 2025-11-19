Saiba quem era Thaissa, a jovem confeiteira encontrada morta na casa do ex-companheiro na Várzea

O corpo da confeiteira foi sepultado na manhã desta quarta-feira (19), no Cemitério da Várzea, na Zona Oeste do Recife, sob bastante dor e indignação

Thaissa vendia bolos pelo perfil profissional do Instagram (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Os depoimentos de familiares e amigas após o sepultamento de Thaissa, na manhã desta terça-feira (19), na Várzea, traziam palavras repetidas, como bondade, alegria e vida. “Era impossível alguém não gostar dela”, contou uma amiga, que preferiu não se identificar.

“Ela era uma pessoa de muita luz, amiga, companheira. Não podia ver um amigo mal porque ela já ficava preocupada”, completou, lembrando que ela “era cheia de planos para o futuro”.

“Thaissa tinha uma confeitaria, que era a vida dela. Dava a vida por aquilo ali e ela fazia tudo perfeito”, relatou. Uma prima completou: “Os bolos dela, tudo dela era uma delícia. Tudo que ela tocava se tornava delicioso”.

Thaissa mantinha no Instagram um perfil profissional, onde postava conteúdo sobre confeitaria, em especial, bolos. Pela rede social, recebia encomendas e comercializava os produtos.

Mas os planos de Thaissa, segundo os relatos, iam além dos doces. “Era também estudante de Enfermagem e ficava fazendo as duas coisas, muitas vezes, sobrecarregada. Mas era muito esforçada”, confirmou a amiga, revelando o maior dos seus sonhos.

“O sonho dela era ajudar as pessoas, porque era isso que ela sempre fazia. Ela sempre estava ali para ajudar todo mundo”, lembrou outra amiga presente no sepultamento. “Então ela queria levar isso diante. Sonhava ser enfermeira para poder ajudar o próximo”.