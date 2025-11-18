Pátio de São Pedro vira palco da cultura negra em quatro dias de celebração

Maracatus, blocos afro, afoxés e artistas nacionais e internacionais integram programação dedicada ao Dia da Consciência Negra

Abertura do dia da consciência negra no pátio são pedro (Crysli Viana/DP Foto)

O Pátio de São Pedro, no Centro do Recife, se transformou na noite desta terça-feira (18) em um grande espaço de exaltação às expressões culturais de matriz africana. Quase 20 atrações participam da programação organizada pelo Movimento Negro Unificado em parceria com a Prefeitura do Recife, reunindo manifestações tradicionais e contemporâneas. O evento segue até o dia 21.

Nesta terça foi feita uma edição ampliada da Terça Negra. Até o fim da noite, passaram pelo palco o Maracatu Nação Sol Brilhante do Recife, Maracatu Aurora Africana, Tiguer e A Patota, o Afoxé Filhos de Oxáguiam e o Grupo Dobrando o Couro.

Na quarta-feira (19), a programação continua no Palco Tereza de Benguela, a partir das 19h. O espaço homenageia a histórica líder quilombola e recebe apresentações do Bloco Afro Daruê Malungo, Coco dos Pretos, Uana e do duo congolês Kokoko!, conhecido pela fusão de música eletrônica com ritmos africanos.

A quinta-feira (20) será dedicada ao AfroFest, idealizado pela produtora cultural Jadion Helena. A agenda inclui o Afoxé Aganju Aséobá, às 18h, e o show do artista Mago de Tarso, às 20h30.

O encerramento acontece na sexta (21), com atividades iniciando às 14h. O último dia reúne Mercado Afro, feira de mulheres negras, discotecagem, roda de capoeira e um cortejo com seis afoxés, que sai do Pátio do Terço em direção ao Pátio de São Pedro. Às 19h30, uma apresentação de drags fecha a celebração.

Quarta-feira (19) - Palco Tereza de Benguela

19h - Bloco Afro Daruê Malungo

20h - Coco dos Pretos

21h - Uana

22 - Kokoko!

Quinta-feira (20) - Pátio de São Pedro AfroFest



18h - Afoxé Aganju Aséobá

20h30 - Mago de Tarso

Sexta-feira (21) Mercado Afro e Cortejo de Afoxés



14h - DJ Chéu

14h30 - Feira das Mulheres Pretas

15h - Roda de Capoeira

17h20 - DJ Chéu

18h30 - Cortejo dos Afoxés Afefé Legbara, Ara Omim, Ylê de Egba, Omo Lufan, Oyá Guerrê e Obá Iroko

19h30 - Show de Drags

