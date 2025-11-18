Receita Federal entrega kits para mulheres vítimas de violência em ação conjunta com o estado

Mercadorias apreendidas foram transformadas por detentos em roupas, calçados e acessórios destinados a acolher mulheres em situação de risco.

Mercadorias apreendidas pela Receita Federal formam kits para mulheres vítimas de violência (Foto: Divulgação)

A Receita Federal em Pernambuco apresentou, nesta terça-feira (18), os resultados do Receita por Elas, iniciativa que transforma mercadorias apreendidas em kits para mulheres vítimas de violência. A ação é realizada em parceria com o governo do estado e envolve as Secretarias da Mulher, Defesa Social, Saúde e Administração Penitenciária (Seap/PE).

Detentos do Projeto Novos Passos atuam nas oficinas de costura, serigrafia, calçados e mochilas dos presídios para descaracterizar os produtos e produzir os itens doados. Somente em 2025, o equivalente a R$ 5,8 milhões em materiais apreendidos já foi enviado pela Receita para esse trabalho.

Durante o evento no Recife Antigo, foram expostos os itens produzidos e realizada a entrega simbólica dos kits, que serão distribuídos em delegacias especializadas e casas-abrigo. As unidades acolhem, anualmente, centenas de mulheres em situação de violência. Cerca de 340 foram só em 2025, segundo a Secretaria da Mulher.

A ação também reforça o trabalho de proteção policial, que doou 178 celulares para agentes da Patrulha PM Conectada, que acompanha mulheres ameaçadas. Representantes do estado destacaram que a iniciativa une ressocialização e apoio às vítimas, ampliando a rede de proteção.