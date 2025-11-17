Delegado que atirou em Noronha tem processo disciplinar de agressão a advogado arquivado

Delegado Luiz Alberto Braga Queiroz (Foto: Polícia Civil de Pernambuco)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) arquivou um Processo Administrativo Disciplinar Especial instaurado em 2024 contra o delegado da Polícia Civil Luiz Alberto Braga Queiroz. A apuração investigava uma denúncia de agressão feita pelo advogado Diego Ugietti, mas foi encerrada por falta de provas suficientes. O delegado é o mesmo que atirou contra um morador em Fernando de Noronha em maio deste ano.



O caso que foi arquivado pela SDS teve início em maio de 2024, quando o advogado procurou a OAB-PE para relatar que teria sido empurrado e retirado à força de uma sala dentro da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga, em Afogados, no Recife. Ele afirmou ter sido agredido na presença de uma cliente. A Ordem encaminhou o relato à Corregedoria da SDS, que instaurou o processo disciplinar em julho.



Após a análise das provas incluídas no processo, a Comissão Especial Permanente de Disciplina da Polícia Civil concluiu que não havia elementos suficientes para confirmar a prática de transgressão disciplinar. O relatório recomendando o arquivamento foi acolhido pelo Corregedor Geral e homologado pelo Secretário de Defesa Social. A decisão determina o arquivamento, a publicação oficial do ato e a devolução dos autos à Corregedoria.



Apesar do encerramento dessa apuração, o delegado segue respondendo a outro Processo Administrativo Disciplinar Especial relativo ao episódio ocorrido em Fernando de Noronha, onde é acusado de efetuar um disparo contra um morador após uma discussão pessoal. Nesse caso, além do procedimento administrativo, ele também é réu em ação criminal movida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).



Relembre o caso de Noronha



Em maio, a Polícia Civil concluiu o indiciamento do delegado acusado de provocar lesão corporal gravíssima ao atirar contra um morador de Fernando de Noronha. O tiro levou à amputação de uma das pernas do jovem, que precisou passar por quatro cirurgias antes de receber alta hospitalar.



O incidente ocorreu no Forte dos Remédios, área bastante visitada por turistas na ilha, e foi registrado por câmeras de segurança do local. As gravações mostram o delegado, que atuava temporariamente no arquipélago, discutindo com o ambulante Emmanuel antes de acertá-lo com um tapa. Em seguida, os dois entram em confronto físico e o delegado realiza um disparo, que atinge a perna do rapaz.



Após a divulgação do caso, a Justiça determinou o afastamento do delegado de suas atividades.