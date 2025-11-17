Hospital da Restauração recebe novos equipamentos com investimento de mais de R$ 6,5 milhões

Entre os investimentos realizados, está uma ressonância magnética, um microscópio cirúrgico e dois aparelhos de colonoscopia

Nesta segunda-feira (17), os deputados federais Eduardo da Fonte (UP/PP) e Lula da Fonte (UP/PP) estiveram no Hospital da Restauração (HR) para verificar os novos equipamentos adquiridos por meio de emendas parlamentares no valor de mais de R$ 6,5 milhões.

Entre os investimentos realizados, está uma ressonância magnética de última geração no valor de R$ 4,86 milhões. O equipamento, já em funcionamento, tem capacidade de atender de 750 a 2 mil pacientes por mês.

Também foram comprados um microscópio cirúrgico e dois aparelhos de colonoscopia. Todos equipamentos de última geração, equivalentes aos utilizados nos principais hospitais particulares, elevando o padrão tecnológico da rede pública.

“Junto com a bancada do Progressistas, já foram destinados mais de R$ 11 milhões ao hospital, garantindo avanços concretos e melhorias que impactam diretamente a rotina de milhares de pernambucanos”, destacou o deputado Eduardo da Fonte.

Durante a visita, a direção do HR destacou que esses equipamentos são fundamentais para modernizar a infraestrutura e garantir mais precisão nos diagnósticos, mais agilidade nos procedimentos e um cuidado mais completo para os pacientes que dependem da unidade, referência em trauma e urgência em todo o estado.

“A gente trabalha para levar estrutura, tecnologia e dignidade para quem precisa do SUS. Equipamentos desse nível fazem diferença real no atendimento e na vida de quem depende diariamente do Hospital da Restauração”, disse o deputado Lula da Fonte.