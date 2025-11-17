Mais de 900 animais são encontrados em situação precária no Agreste; homem é autuado em flagrante
Segundo PRF, animais eram transportados em gaiolas e caixas apertadas, no porta-malas e nos bancos de um carro popular. Devido às condições em que eram transportadas, algumas aves morreram com a viagem, em Garanhuns
Publicado: 17/11/2025 às 09:03
PRF encontrou animais em gaiolas apertadas (PRF)
Um homem, de 28 anos, que transportava 885 pássaros silvestres e 18 jabutis foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.
Os animais eram transportados em gaiolas e caixas apertadas, no porta-malas e nos bancos de um carro popular. Devido às condições em que eram transportadas, algumas aves morreram com a viagem.
Como foi
Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizavam uma fiscalização na rodovia, quando abordaram um carro ocupado apenas pelo motorista.
Ao verificar o interior do veículo, foram encontrados pássaros de diversas espécies, sendo 400 galos de campina, 290 papa-capins, 58 tico-ticos, 49 azulões, dentre outras. Os jabutis eram transportados amontoados em caixas de papelão.
O motorista disse que havia adquirido os animais na cidade de Ouro Branco, em Alagoas, para revender em Caruaru/PE, a mais de 200 quilômetros de distância uma da outra. Ele já havia sido detido outras vezes pela PRF cometendo o mesmo crime.
O homem foi autuado pelos crimes ambientais e poderá responder criminalmente pela prática.
Os animais foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e à Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), onde serão cuidados para retornar ao habitat natural.