Mais de 900 animais são encontrados em situação precária no Agreste; homem é autuado em flagrante

PRF encontrou animais em gaiolas apertadas (PRF)

Um homem, de 28 anos, que transportava 885 pássaros silvestres e 18 jabutis foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Os animais eram transportados em gaiolas e caixas apertadas, no porta-malas e nos bancos de um carro popular. Devido às condições em que eram transportadas, algumas aves morreram com a viagem.

Como foi

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizavam uma fiscalização na rodovia, quando abordaram um carro ocupado apenas pelo motorista.

Ao verificar o interior do veículo, foram encontrados pássaros de diversas espécies, sendo 400 galos de campina, 290 papa-capins, 58 tico-ticos, 49 azulões, dentre outras. Os jabutis eram transportados amontoados em caixas de papelão.

O motorista disse que havia adquirido os animais na cidade de Ouro Branco, em Alagoas, para revender em Caruaru/PE, a mais de 200 quilômetros de distância uma da outra. Ele já havia sido detido outras vezes pela PRF cometendo o mesmo crime.

O homem foi autuado pelos crimes ambientais e poderá responder criminalmente pela prática.

Os animais foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e à Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), onde serão cuidados para retornar ao habitat natural.